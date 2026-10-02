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Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T21:26+0300
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trafik kazası
ölü
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Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey yakınlarında C.A. yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü 71 yaşındaki Ruhi Akyıl ile 72 yaşındaki eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html
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uşak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölü, ölü sayısı, trafik, trafik ihlali, trafik cezaları
uşak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölü, ölü sayısı, trafik, trafik ihlali, trafik cezaları

Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

21:26 02.10.2026
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA / Mehmet Çalık
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey yakınlarında C.A. yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü 71 yaşındaki Ruhi Akyıl ile 72 yaşındaki eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
29 Eylül, 22:00
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