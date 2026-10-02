https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/usakta-kamyonla-otomobil-carpisti-3-olu-1-yarali-1109247325.html

Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T21:26+0300

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Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey yakınlarında C.A. yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü 71 yaşındaki Ruhi Akyıl ile 72 yaşındaki eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html

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uşak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölü, ölü sayısı, trafik, trafik ihlali, trafik cezaları