https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T22:00+0300
2026-09-29T22:00+0300
2026-09-29T22:00+0300
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çekmeköy
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
otopark
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Çekmeköy'de alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen bir cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi.Kazada yaralanan olmazken, kafe ve iki araçta maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbulda-feci-kaza-2-arac-carpisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1108821239.html
türki̇ye
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çekmeköy, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otopark
çekmeköy, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otopark
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.
Çekmeköy'de alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen bir cip, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, kafe ve iki araçta maddi hasar meydana geldi.