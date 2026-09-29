https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html

Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi

Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T22:00+0300

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türki̇ye

çekmeköy

i̇stanbul

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kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

otopark

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Çekmeköy'de alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen bir cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi.Kazada yaralanan olmazken, kafe ve iki araçta maddi hasar meydana geldi.

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türki̇ye

çekmeköy

i̇stanbul

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çekmeköy, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otopark