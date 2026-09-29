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Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
çekmeköy
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
otopark
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Çekmeköy'de alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen bir cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi.Kazada yaralanan olmazken, kafe ve iki araçta maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbulda-feci-kaza-2-arac-carpisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1108821239.html
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çekmeköy
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çekmeköy, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otopark
çekmeköy, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, otopark

Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi

22:00 29.09.2026
© AAÇekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© AA
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.
Çekmeköy'de alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen bir cip, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne katan cip, otoparkın yanındaki kafeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, kafe ve iki araçta maddi hasar meydana geldi.
istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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İstanbul'da feci kaza: 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
17 Eylül, 06:32
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