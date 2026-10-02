Türkiye'nin yapay zeka kullanımı: 2 kat artış yaşandı, en çok özel amaçlarla kullanıldı
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTürkiye’de yapay zeka kullanımı 2026’da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık iki kat arttı
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye’de yapay zeka kullanımı 2026’da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık iki kat arttı. Üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı yüzde 37,6’ya, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 14’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" ile Türkiye'nin yapay zeka kullanımını açıkladı.
Yapılan araştırmada, yapay zeka kullanım oranları ve kullanım amaçları birey ve girişim bazında ölçüldü.
Yapay zeka kullanımı bireylerde ve girişimlerde yaklaşık iki kat arttı
Sonuçlara göre, Türkiye’de yapay zeka teknolojilerinin bireyler ve girişimler tarafından kullanımında 2026 yılında dikkat çekici bir artış yaşandı. Hem bireylerde hem de girişimlerde yapay zeka kullanım oranı bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıktı.
Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19.2 iken 2026 yılında yüzde 37.6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında yüzde 7.5 iken 2026 yılında yüzde 14.0 oldu.
2026 yılı cinsiyete ve yaş grubuna göre üretken yapay zeka kullanım oranı
Yaş
Kadın
Erkek
Toplam
16-24
%68.4
%61.6
%64.9
25-34
%57.1
%54.4
%55.7
35-44
%36.6
%39.6
%38.1
45-54
%19.5
%21.6
%20.6
55-64
%9.7
%11.5
%10.6
65-74
%4.9
%5.3
%5.1
Toplam
%38.1
%37.2
%37.6
Eğitim seviyesi yükseldikçe kullanım arttı
Yapay zeka kullanımında eğitim düzeyi de belirgin bir farklılık oluşturdu. 2026 yılında en yüksek kullanım oranı yüzde 62.7 ile yükseköğretim mezunlarında görüldü.
Lise veya mesleki lise mezunlarında bu oran yüzde 45.4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 35.5, ilkokul mezunlarında ise yüzde 8.5 olarak gerçekleşti.
Yapay zeka en çok özel amaçlarla kullanıldı
Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86.4’ü bu teknolojilerden özel amaçlarla yararlandığını belirtti. Mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 37.3, örgün eğitim amacıyla kullanım oranı ise yüzde 32.6 oldu.
Cinsiyete göre kullanım amaçlarında da farklılık görüldü. Erkeklerde mesleki amaçlı kullanım yüzde 43.2 iken kadınlarda yüzde 31.2 olarak kaydedildi. Örgün eğitim amacıyla kullanım ise erkeklerde yüzde 29.1, kadınlarda yüzde 36.1 oldu.
Yapay zeka kullanmayanların çoğu 'ihtiyacım yok' dedi
Yapay zeka kullanmayan bireylerin yüzde 63,3’ü buna gerekçe olarak yapay zekaya ihtiyaç duymadığını belirtirken, yüzde 18,7’si nasıl kullanılacağını bilmediğini, yüzde 12,4’ü yapay zekanın varlığından haberdar olmadığını, yüzde 5,5’i ise gizlilik, güvenlik veya emniyet endişelerini neden gösterdi.
Girişimlerde yapay zeka kullanımı yüzde 14’e çıktı
Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 7.5 iken 2026 yılında yüzde 14.0’a yükseldi.
Uzun vadeli değişim de dikkat çekti. 2021 yılında girişimlerin yalnızca yüzde 2.7’si yapay zeka kullandığını belirtirken, bu oran 2026’da yüzde 14.0’a ulaştı.
Çalışan sayısına göre yapay zeka kullanım oranı, 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 37,1 ile en yüksek seviyede gerçekleşti. Bu oran 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17.0, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 12.8 oldu.
Yapay zeka kullanımında bilişim sektörü öne çıktı
Ekonomik faaliyet gruplarına göre yapay zeka kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 63.7 ile 'telekomünikasyon, programlama ve bilişim' faaliyetleri oldu.
Bu grubu yüzde 57,1 ile 'yayımcılık, radyo-TV ve içerik' faaliyetleri, yüzde 32.4 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' faaliyetleri izledi.
Girişimlerde ilk sırada pazarlama ve satış var
Yapay zeka kullanan girişimlerin kullanım amaçları arasında pazarlama ve satış ilk sırada yer aldı. Girişimlerin yüzde 51.0’ı yapay zeka yazılım veya sistemlerini pazarlama ve satış amacıyla kullandığını bildirdi.
Bunu yüzde 46.3 ile araştırma-geliştirme veya yenilik faaliyetleri, yüzde 43.4 ile üretim veya hizmet süreçleri izledi.
Açık kaynaklı yazılımlar tercih edildi
Yapay zeka kullanan girişimlerin teknolojiyi edinme yöntemleri incelendiğinde açık kaynaklı yazılımlar öne çıktı. Girişimlerin yüzde 67.8’i açık kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullandı.
Kapalı kaynaklı yazılım veya sistemleri kullanan girişimlerin oranı yüzde 49.1 olurken, yapay zeka yazılım veya sistemlerini harici sağlayıcılara geliştiren girişimlerin oranı yüzde 46.5 olarak belirlendi. Kendi çalışanları tarafından geliştirilen yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 32.1 oldu.
Yapay zeka kullanan girişimlerin yüzde 16.6’sı kişisel veri işledi
Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16.6’sı, yapay zeka kullanarak bireylere ilişkin kişisel verileri işlediğini beyan etti.
Bu kapsamda cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgileri, satın alma kayıtları ve yüz görüntüleri gibi veriler yer aldı.
Yapay zeka kullanmayı düşünen girişimlerin oranı yüzde 8,3
Henüz herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmayan ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 8.3 oldu.
Bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7.4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12.2 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 14.9 olarak kaydedildi.
En önemli engel uzmanlık eksikliği
Yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin karşılaştığı engeller arasında ilk sırada uzmanlık eksikliği yer aldı. Girişimlerin yüzde 72,3’ü ilgili uzmanlığın bulunmamasını yapay zeka kullanmama nedenleri arasında gösterdi.
Yapay zeka kullanmama nedeni
10-49 çalışan
50-249 çalışan
250'den fazla çalışan
Toplam
Girişimde uzmanlık eksikliği
74.7
67.3
59.0
72.3
Hukiki sonuçların belirsizliği
66.7
64.5
70.6
66.4
Veri koruma gizlilik ihlali endişesi
64.1
68.7
71.7
65.4
Ekipman, yazılım veya sistem uyumsuzluğu
66.1
63.7
56.2
65.2
Maliyet yüksekliği
65.6
62.9
65.7
65.0
Veri eksikliği veya kalitesi ile ilgili zorluklar
58.2
51.5
55.0
56.6
Etik faktörler
49.8
48.9
51.7
49.7
Yapay zeka teknolojilerinin girişime yararlı olmaması
21.6
16.6
11.2
20.0