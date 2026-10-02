https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gecen-sene-alarm-veriyordu-sapanca-golunde-su-seviyesi-75-santimetre-yukseldi-1109237912.html

Geçen sene alarm veriyordu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi

Geçen sene alarm veriyordu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi

Sputnik Türkiye

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi. Yağışların bir hayli... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T14:30+0300

2026-10-02T14:30+0300

2026-10-02T14:42+0300

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Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi.Sakarya'da hafta başında etkili olan sağanak sonucu Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.Gölde su seviyesi 1 Ekim itibarıyla 29.87 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 70 doluluğa ulaştı.Yağış rekoru kırıldıSakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, sonbaharın başlamasıyla etkili olan yağışlarda kentte günlük bazda en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü söyledi.Sakallıoğlu, hafta başında görülen yağış miktarının, kentte 26 Haziran 1999'da metrekareye düşen günlük 127,7 kilogramı geçtiğini belirterek, "133 kilogramla tarihte ölçülen en büyük günlük yağışı almış bulunuyoruz. Bu yağışın etkisiyle Sapanca Gölü'nde 32 santimetrelik ciddi yükselme söz konusu. Geçtiğimiz yılın aynı dönem (1 Ekim) ölçülen su seviyesinin 75 santimetre üzerindeyiz. Gölümüzde su seviyesi gayet iyi. Yağışlı sonbahar ve kış sezonu beklentimizle göl seviyesinin maksimuma ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.Sakallıoğlu, şebekelerde su kayıplarını önlemek ve gölden alınan suyu azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Sapanca Gölü'nün son 11 yılda ekim ayında ölçülen su seviyeleri şöyle:2025 yılında su seviyesi çok düşmüştüSakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde 2025 yılı ağustos ayında su seviyesinin 29.80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen göl için acil eylem planını devreye alacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html

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