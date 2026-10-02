Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gecen-sene-alarm-veriyordu-sapanca-golunde-su-seviyesi-75-santimetre-yukseldi-1109237912.html
Geçen sene alarm veriyordu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi
Geçen sene alarm veriyordu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi. Yağışların bir hayli... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T14:30+0300
2026-10-02T14:42+0300
yaşam
sapanca
sapanca gölü
marmara bölgesi
sakarya
yağmur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092826480_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0d037505605fd9ee97fc265535b8b050.jpg
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi.Sakarya'da hafta başında etkili olan sağanak sonucu Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.Gölde su seviyesi 1 Ekim itibarıyla 29.87 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 70 doluluğa ulaştı.Yağış rekoru kırıldıSakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, sonbaharın başlamasıyla etkili olan yağışlarda kentte günlük bazda en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü söyledi.Sakallıoğlu, hafta başında görülen yağış miktarının, kentte 26 Haziran 1999'da metrekareye düşen günlük 127,7 kilogramı geçtiğini belirterek, "133 kilogramla tarihte ölçülen en büyük günlük yağışı almış bulunuyoruz. Bu yağışın etkisiyle Sapanca Gölü'nde 32 santimetrelik ciddi yükselme söz konusu. Geçtiğimiz yılın aynı dönem (1 Ekim) ölçülen su seviyesinin 75 santimetre üzerindeyiz. Gölümüzde su seviyesi gayet iyi. Yağışlı sonbahar ve kış sezonu beklentimizle göl seviyesinin maksimuma ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.Sakallıoğlu, şebekelerde su kayıplarını önlemek ve gölden alınan suyu azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Sapanca Gölü'nün son 11 yılda ekim ayında ölçülen su seviyeleri şöyle:2025 yılında su seviyesi çok düşmüştüSakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde 2025 yılı ağustos ayında su seviyesinin 29.80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen göl için acil eylem planını devreye alacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
sapanca
sapanca gölü
marmara bölgesi
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092826480_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4ee6a70d84fa8bd7529b610475ca6994.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sapanca, sapanca gölü, marmara bölgesi, sakarya, yağmur
sapanca, sapanca gölü, marmara bölgesi, sakarya, yağmur

Geçen sene alarm veriyordu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi

14:30 02.10.2026 (güncellendi: 14:42 02.10.2026)
© AA / Uğur SubaşıSapanca Gölü'nün su seviyesi yağışlarla 1 ayda 30 santimetre arttı
Sapanca Gölü'nün su seviyesi yağışlarla 1 ayda 30 santimetre arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA / Uğur Subaşı
Abone ol
Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi. Yağışların bir hayli düşük seyrettiği 2025 yılında su seviyesi kritik seviyelere gerilemişti.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 santimetre yükseldi.
Sakarya'da hafta başında etkili olan sağanak sonucu Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.
Gölde su seviyesi 1 Ekim itibarıyla 29.87 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 70 doluluğa ulaştı.

Yağış rekoru kırıldı

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, sonbaharın başlamasıyla etkili olan yağışlarda kentte günlük bazda en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü söyledi.
Sakallıoğlu, hafta başında görülen yağış miktarının, kentte 26 Haziran 1999'da metrekareye düşen günlük 127,7 kilogramı geçtiğini belirterek, "133 kilogramla tarihte ölçülen en büyük günlük yağışı almış bulunuyoruz. Bu yağışın etkisiyle Sapanca Gölü'nde 32 santimetrelik ciddi yükselme söz konusu. Geçtiğimiz yılın aynı dönem (1 Ekim) ölçülen su seviyesinin 75 santimetre üzerindeyiz. Gölümüzde su seviyesi gayet iyi. Yağışlı sonbahar ve kış sezonu beklentimizle göl seviyesinin maksimuma ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
Sakallıoğlu, şebekelerde su kayıplarını önlemek ve gölden alınan suyu azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
Sapanca Gölü'nün son 11 yılda ekim ayında ölçülen su seviyeleri şöyle:
Yıl(1Ekim)Metre
2026 29.87
2025 29.12
2024 30.53
2023 31.69
2022 31.40
2021 31.66
2020 31.04
2019 31.70
2018 31.36
2017 31.57
2016 31.67

2025 yılında su seviyesi çok düşmüştü

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde 2025 yılı ağustos ayında su seviyesinin 29.80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen göl için acil eylem planını devreye alacağını açıklamıştı.
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
29 Eylül, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала