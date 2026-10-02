https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-nikolayevdeki-veri-merkezi-vuruldu-1109244704.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren Nikolayev’deki veri merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren Nikolayev’deki veri merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev’de Ukrayna ordusunun verilerini işleyen ve internet sitelerini barındıran RX-Name veri merkezinin hedef alındığını açıkladı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T18:13+0300

2026-10-02T18:13+0300

2026-10-02T18:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

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nikolayev

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Nikolayev kentinde askeri amaçlarla kullanılan bir veri merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde, Ukrayna birliklerinin çıkarları doğrultusunda veri işleme ve internet sitelerini barındırma hizmeti sağlayan RX-Name veri merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son dönemde, Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve istihbarat hizmetleri sağlayan veri merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı. Bu kapsamda son iki haftada başkent Kiev’de Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait veri merkezlerinin de hedef alındığı bildirilmişti.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, rus silahlı kuvvetleri, veri merkezi, ukrayna ordusu, odessa, vodafone