https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-nikolayevdeki-veri-merkezi-vuruldu-1109244704.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren Nikolayev’deki veri merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren Nikolayev’deki veri merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev’de Ukrayna ordusunun verilerini işleyen ve internet sitelerini barındıran RX-Name veri merkezinin hedef alındığını açıkladı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T18:13+0300
2026-10-02T18:13+0300
2026-10-02T18:13+0300
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rus silahlı kuvvetleri
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ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Nikolayev kentinde askeri amaçlarla kullanılan bir veri merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde, Ukrayna birliklerinin çıkarları doğrultusunda veri işleme ve internet sitelerini barındırma hizmeti sağlayan RX-Name veri merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son dönemde, Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve istihbarat hizmetleri sağlayan veri merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı. Bu kapsamda son iki haftada başkent Kiev’de Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait veri merkezlerinin de hedef alındığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-3-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109232599.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, rus silahlı kuvvetleri, veri merkezi, ukrayna ordusu, odessa, vodafone
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, rus silahlı kuvvetleri, veri merkezi, ukrayna ordusu, odessa, vodafone
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna hizmet veren Nikolayev’deki veri merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev’de Ukrayna ordusunun verilerini işleyen ve internet sitelerini barındıran RX-Name veri merkezinin hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Nikolayev kentinde askeri amaçlarla kullanılan bir veri merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde, Ukrayna birliklerinin çıkarları doğrultusunda veri işleme ve internet sitelerini barındırma hizmeti sağlayan RX-Name veri merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son dönemde, Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve istihbarat hizmetleri sağlayan veri merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı. Bu kapsamda son iki haftada başkent Kiev’de Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait veri merkezlerinin de hedef alındığı bildirilmişti.