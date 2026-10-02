https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-3-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109232599.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşim daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde 3 yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlı bir şekilde devam eden Rus ordusu, bir yandan düşman güçlerini bombardımanlarla etkisiz hale getirirken bir yandan da ele... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T12:22+0300

2026-10-02T12:22+0300

2026-10-02T12:24+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Harkov Bölgesi’nde Graçevka ve Serdobino ile Sumi Bölgesi’nde Malaya Rıbitsa yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını duyurdu.Bir haftalık süreçte Graçevka, Serdobino ve Malaya Rıbitsa da dahil olmasıyla birlikte 20 yerleşim Rusların eline geçti.Birliklerin mücadelesi sonucu Ukrayna tarafının 9040’dan fazla personel ve 115 zırhlı araç, iki çoklu roketatar kaybettiği kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, hafta boyunca yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak bir kapsamlı ve 7 grup saldırısı gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda, Ukrayna ordusuna destek amacıyla kullanılan lojistik ve telekomünikasyon merkezlerinin yanı sıra enerji üretimi, ulaşım ve liman altyapı tesisleri vuruldu.Bu operasyonlar sırasında aynı zamanda askeri hava alanlarına, insansız hava aracı üretim ve depolama tesislerine; Flamingo tipi seyir füzeleri, diğer mühimmat, yakıt ve askeri-teknik ekipman içeren depoların yanı sıra, Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi.Ukrayna limanlarında askeri mühimmat ile akaryakıt sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerin kullanılamaz hale getirilirken Batı menşeli silah ve yakıt taşıyan 17 kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.Öte yandan hava savunma sistemleri, 37 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARSfüzesi, 4 adet Flamingo seyir füzesi ve 5 bin 31 insansız hava aracını düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/uluslararasi-dogrulama-agi-bucadaki-anitta-yer-alan-bazi-isimler-sivil-statusunde-degil-1109226084.html

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