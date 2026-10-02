https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/prof-dr-ioanna-kucuradi-hayatini-kaybetti-1109247623.html

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Filozof ve akademisyen Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T21:52+0300

2026-10-02T21:52+0300

2026-10-02T22:32+0300

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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi 'insan olma sanatı' olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir 'rehber'di. 'İnsan olma ve insan kalma' hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun'' dedi.Kuçuradi'nin cenazesi, 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kuçuradi, 1954'te Zapyon Kız Lisesi'nden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 1965'te doktora derecesini alan Kuçuradi, 1965-1968 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.Kuçuradi, 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kurdu ve 2003'te emekli olana kadar bölüm başkanlığını yürüttü.1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kuçuradi, aynı merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün de sahibi oldu.Kuçuradi'nin eserleri ve ödülleriKuçuradi'nin 'Nietzsche ve İnsan', 'Schopenhauer ve İnsan', 'İnsan ve Değerleri', 'Etik', 'Sanata Felsefeyle Bakmak' ve 'Çağın Olayları Arasında' adlı eserleri bulunuyor.Prof. Dr. Kuçuradi, çalışmaları nedeniyle Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/turkiyede-bir-donem-kumarhaneler-krali-olarak-taniniyordu-sudi-ozkan-hayatini-kaybetti-1109242754.html

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