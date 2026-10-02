https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/turkiyede-bir-donem-kumarhaneler-krali-olarak-taniniyordu-sudi-ozkan-hayatini-kaybetti-1109242754.html

Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti

Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bir dönem Kumarhaneler Kralı olarak tanınan Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T16:49+0300

2026-10-02T16:49+0300

2026-10-02T16:49+0300

yaşam

sudi özkan

kumarhaneler kralı

kumarhane

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109242494_0:11:680:394_1920x0_80_0_0_506709b86e1e1bfdea525ee8491e173f.jpg

Türkiye'de 1990'lı yıllarda kumarhane işletmeciliği yapan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Sudi Özkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Özkan, 1998 yılından sonra Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasının ardından mal varlıklarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşımıştı. Türkiye'de 19 kumarhane işletiyorduTurizm ve inşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1985 yılında İstanbul'da ilk kumarhanesini açan ve 1998 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kapatıldığı döneme kadar 19 kumarhane işleten Özkan, ABD ve Karayipler’in yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Belize’de Princess markasıyla otel ve casino yatırımları yapmıştı.İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sosyal-medyada--motovlogcu-dayi-olarak-taniniyordu-fenomen-motorcu-motosiklet-kazasinda-hayatini-1109117356.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sudi özkan, kumarhaneler kralı, kumarhane, hayatını kaybetti