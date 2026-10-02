https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/turkiyede-bir-donem-kumarhaneler-krali-olarak-taniniyordu-sudi-ozkan-hayatini-kaybetti-1109242754.html
Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti
Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bir dönem Kumarhaneler Kralı olarak tanınan Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T16:49+0300
2026-10-02T16:49+0300
2026-10-02T16:49+0300
yaşam
sudi özkan
kumarhaneler kralı
kumarhane
hayatını kaybetti
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Türkiye'de 1990'lı yıllarda kumarhane işletmeciliği yapan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Sudi Özkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Özkan, 1998 yılından sonra Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasının ardından mal varlıklarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşımıştı. Türkiye'de 19 kumarhane işletiyorduTurizm ve inşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1985 yılında İstanbul'da ilk kumarhanesini açan ve 1998 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kapatıldığı döneme kadar 19 kumarhane işleten Özkan, ABD ve Karayipler’in yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Belize’de Princess markasıyla otel ve casino yatırımları yapmıştı.İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşadı.
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sudi özkan, kumarhaneler kralı, kumarhane, hayatını kaybetti
sudi özkan, kumarhaneler kralı, kumarhane, hayatını kaybetti
Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti
Türkiye'de bir dönem Kumarhaneler Kralı olarak tanınan Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de 1990'lı yıllarda kumarhane işletmeciliği yapan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Sudi Özkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Özkan, 1998 yılından sonra Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasının ardından mal varlıklarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşımıştı.
Türkiye'de 19 kumarhane işletiyordu
Turizm ve inşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1985 yılında İstanbul'da ilk kumarhanesini açan ve 1998 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kapatıldığı döneme kadar 19 kumarhane işleten Özkan, ABD ve Karayipler’in yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Belize’de Princess markasıyla otel ve casino yatırımları yapmıştı.
İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşadı.