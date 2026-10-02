Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/turkiyede-bir-donem-kumarhaneler-krali-olarak-taniniyordu-sudi-ozkan-hayatini-kaybetti-1109242754.html
Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti
Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bir dönem Kumarhaneler Kralı olarak tanınan Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T16:49+0300
2026-10-02T16:49+0300
yaşam
sudi özkan
kumarhaneler kralı
kumarhane
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109242494_0:11:680:394_1920x0_80_0_0_506709b86e1e1bfdea525ee8491e173f.jpg
Türkiye'de 1990'lı yıllarda kumarhane işletmeciliği yapan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Sudi Özkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Özkan, 1998 yılından sonra Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasının ardından mal varlıklarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşımıştı. Türkiye'de 19 kumarhane işletiyorduTurizm ve inşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1985 yılında İstanbul'da ilk kumarhanesini açan ve 1998 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kapatıldığı döneme kadar 19 kumarhane işleten Özkan, ABD ve Karayipler’in yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Belize’de Princess markasıyla otel ve casino yatırımları yapmıştı.İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sosyal-medyada--motovlogcu-dayi-olarak-taniniyordu-fenomen-motorcu-motosiklet-kazasinda-hayatini-1109117356.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109242494_0:0:680:511_1920x0_80_0_0_2a2ec04428b1aa339cec121e1e32a874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sudi özkan, kumarhaneler kralı, kumarhane, hayatını kaybetti
sudi özkan, kumarhaneler kralı, kumarhane, hayatını kaybetti

Türkiye'de bir dönem 'kumarhaneler kralı' olarak tanınıyordu: Sudi Özkan hayatını kaybetti

16:49 02.10.2026
Sudi Özkan sosyal medya
Sudi Özkan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Abone ol
Türkiye'de bir dönem Kumarhaneler Kralı olarak tanınan Sudi Özkan 87 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de 1990'lı yıllarda kumarhane işletmeciliği yapan ve 'Kumarhaneler Kralı' olarak tanınan Sudi Özkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki Özkan, 1998 yılından sonra Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasının ardından mal varlıklarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşımıştı.

Türkiye'de 19 kumarhane işletiyordu

Turizm ve inşaat sektöründeki yatırımlarının ardından 1985 yılında İstanbul'da ilk kumarhanesini açan ve 1998 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kapatıldığı döneme kadar 19 kumarhane işleten Özkan, ABD ve Karayipler’in yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Belarus ve Belize’de Princess markasıyla otel ve casino yatırımları yapmıştı.
İş hayatı boyunca çeşitli iddialarla gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında başlatılan vergi incelemeleri ve davalar nedeniyle uzun bir süre yurt dışında yaşadı.
Cumhur Kahraman sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
YAŞAM
Sosyal medyada ' 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınıyordu: Fenomen motorcu, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
29 Eylül, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала