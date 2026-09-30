https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/real-madrid-sosyal-medyadan-tebrik-etti-arda-guler-eylul-ayinin-futbolcusu-secildi-1109179142.html

Real Madrid sosyal medyadan tebrik etti: Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi

Real Madrid sosyal medyadan tebrik etti: Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi

Sputnik Türkiye

Real Madrid, Arda Güler'in, eylül ayının futbolcusu (Player of the Month) seçtiğini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T23:51+0300

2026-09-30T23:51+0300

2026-10-01T00:01+0300

spor

real madrid

arda güler

futbol

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Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.Real Madrid'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.Açıklamada, Arda'nın bu sezon gösterdiği etkili performans ve hücum hattına kattığı zenginlik ön plana çıkarıldı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta sınırlı süreler almasına rağmen 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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real madrid, arda güler, futbol