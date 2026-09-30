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Real Madrid sosyal medyadan tebrik etti: Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi
Real Madrid sosyal medyadan tebrik etti: Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Arda Güler'in, eylül ayının futbolcusu (Player of the Month) seçtiğini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T23:51+0300
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spor
real madrid
arda güler
futbol
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Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.Real Madrid'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.Açıklamada, Arda'nın bu sezon gösterdiği etkili performans ve hücum hattına kattığı zenginlik ön plana çıkarıldı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta sınırlı süreler almasına rağmen 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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real madrid, arda güler, futbol
real madrid, arda güler, futbol

Real Madrid sosyal medyadan tebrik etti: Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi

23:51 30.09.2026 (güncellendi: 00:01 01.10.2026)
© AA / Pablo Garcia Sacristan Arda Güler
 Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Pablo Garcia Sacristan
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Real Madrid, Arda Güler'in, eylül ayının futbolcusu (Player of the Month) seçtiğini duyurdu.
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.
Real Madrid'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.
Açıklamada, Arda'nın bu sezon gösterdiği etkili performans ve hücum hattına kattığı zenginlik ön plana çıkarıldı.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta sınırlı süreler almasına rağmen 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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