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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/hurmuz-bogazinda-bir-tankere-bilinmeyen-bir-cisim-isabet-etti-1109220800.html
'Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etti'
'Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etti'
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını bildirildi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T05:10+0300
2026-10-02T05:10+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
petrol
petrol tankeri
tanker
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ortadoguya-ucak-gemisi-ve-10-bine-kadar-asker-gonderiyor-1109220672.html
hürmüz boğazı
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hürmüz boğazı, i̇ran, petrol, petrol tankeri, tanker
hürmüz boğazı, i̇ran, petrol, petrol tankeri, tanker

'Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etti'

05:10 02.10.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Shady Alassar
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Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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