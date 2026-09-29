https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-evleri-su-basti-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1109129203.html
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve tarım arazileri su altında kaldı. Yağış nedeniyle toprak yol kaydı İstanbul istikametine ulaşım tek yönden... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T14:50+0300
2026-09-29T14:50+0300
2026-09-29T14:50+0300
türki̇ye
sakarya
devlet su i̇şleri (dsi̇)
su baskını
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Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dere taştı, ilçede bazı, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kalı. bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu. Kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.Dere taştı evleri su bastı Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.Mahalle sakini Levent Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde mahallede sel meydana geldiğini söyledi.Geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüksek ve su tahliyesinin de zor olduğunu belirten Çelik, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini dile getirdi.Heyelan nedeniyle yol kapandıSerdivan ilçesinde, D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, Karayolları ekiplerince çalışmalar sürüyor.Akyazı Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü mevkisinin ulaşıma kapatıldığını bildirdi.Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri istendi.Metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüSASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yolda-olusan-siddetli-akinti-ogrenciye-zor-anlar-yasatti-1109124376.html
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sakarya, devlet su i̇şleri (dsi̇), su baskını
sakarya, devlet su i̇şleri (dsi̇), su baskını
Sakarya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı
Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve tarım arazileri su altında kaldı. Yağış nedeniyle toprak yol kaydı İstanbul istikametine ulaşım tek yönden sürdürülüyor.
Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dere taştı, ilçede bazı, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kalı. bazı yollarda, ev ve tarım arazilerinde su baskınları ile ulaşımda aksamaya neden oldu. Kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Dere taştı evleri su bastı
Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince bölgede mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede bazı ev, iş yeri, tarım arazileri ve kamu binaları su altında kaldı.
Mahalle sakini Levent Çelik, gazetecilere, sabah saatlerinde mahallede sel meydana geldiğini söyledi.
Geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüksek ve su tahliyesinin de zor olduğunu belirten Çelik, selden yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini dile getirdi.
Heyelan nedeniyle yol kapandı
Serdivan ilçesinde, D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.
Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, Karayolları ekiplerince çalışmalar sürüyor.
Akyazı Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ile Altındere-Akyazı yolundaki Yağcılar Köprüsü mevkisinin ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri istendi.
Metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü
SASKİ'den yapılan açıklamada, kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Metrekareye Ferizli'de 150, Adapazarı'nda 133, Karapürçek'te 144, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, 560 personel ve 225 aracın olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahalelerin sürdüğü, altyapı hatları ve toprak tarafından sel riskine dönmemesi için önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap verildiği anlatılarak, "Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.