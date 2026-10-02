https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyevden-natoya-savasi-koruklemeyi-birakin-1109250106.html
Dmitriyev’den NATO’ya: Savaşı körüklemeyi bırakın
Dmitriyev’den NATO’ya: Savaşı körüklemeyi bırakın
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, NATO’nun savaşı körüklemekten vazgeçmesi gerektiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T23:44+0300
2026-10-02T23:44+0300
2026-10-02T23:44+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya
almanya
nato
alman federal meclisi (bundestag)
nobel barış ödülü
friedrich merz
almanya için alternatif (afd)
x
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Dmitriyev, Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Götz Frömming’in sosyal medya platformu X’teki ‘Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin NATO’ya Nobel Barış Ödülü verilmesi dolayısıyla alkışlanmak istediğini, ancak alanda toplananların kendilerini yuhaladığı’ yönündeki paylaşımını yorumladı.Dmitriyev, “NATO’ya ‘Barış Ödülü’ verilmesi iyi gitmedi: Halk, popüler olmayan feodal beyler Merz ve Rutte’yi yuhaladı. Onay oranı yüzde 10 olan Merz istifa etmeli; NATO da savaşı körüklemeyi bırakmalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyev-merz-hatalariyla-almanya-ve-bati-dunyasini-tedirgin-ediyor-1109220021.html
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kirill dmitriyev, rusya, almanya, nato, alman federal meclisi (bundestag), nobel barış ödülü, friedrich merz, almanya için alternatif (afd), x
kirill dmitriyev, rusya, almanya, nato, alman federal meclisi (bundestag), nobel barış ödülü, friedrich merz, almanya için alternatif (afd), x
Dmitriyev’den NATO’ya: Savaşı körüklemeyi bırakın
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, NATO’nun savaşı körüklemekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Dmitriyev, Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Götz Frömming’in sosyal medya platformu X’teki ‘Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin NATO’ya Nobel Barış Ödülü verilmesi dolayısıyla alkışlanmak istediğini, ancak alanda toplananların kendilerini yuhaladığı’ yönündeki paylaşımını yorumladı.
Dmitriyev, “NATO’ya ‘Barış Ödülü’ verilmesi iyi gitmedi: Halk, popüler olmayan feodal beyler Merz ve Rutte’yi yuhaladı. Onay oranı yüzde 10 olan Merz istifa etmeli; NATO da savaşı körüklemeyi bırakmalı” ifadelerini kullandı.