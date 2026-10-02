https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyevden-natoya-savasi-koruklemeyi-birakin-1109250106.html

Dmitriyev’den NATO’ya: Savaşı körüklemeyi bırakın

Dmitriyev’den NATO’ya: Savaşı körüklemeyi bırakın

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, NATO’nun savaşı körüklemekten vazgeçmesi gerektiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T23:44+0300

2026-10-02T23:44+0300

2026-10-02T23:44+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya

almanya

nato

alman federal meclisi (bundestag)

nobel barış ödülü

friedrich merz

almanya için alternatif (afd)

x

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Dmitriyev, Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekili Götz Frömming’in sosyal medya platformu X’teki ‘Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin NATO’ya Nobel Barış Ödülü verilmesi dolayısıyla alkışlanmak istediğini, ancak alanda toplananların kendilerini yuhaladığı’ yönündeki paylaşımını yorumladı.Dmitriyev, “NATO’ya ‘Barış Ödülü’ verilmesi iyi gitmedi: Halk, popüler olmayan feodal beyler Merz ve Rutte’yi yuhaladı. Onay oranı yüzde 10 olan Merz istifa etmeli; NATO da savaşı körüklemeyi bırakmalı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyev-merz-hatalariyla-almanya-ve-bati-dunyasini-tedirgin-ediyor-1109220021.html

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kirill dmitriyev, rusya, almanya, nato, alman federal meclisi (bundestag), nobel barış ödülü, friedrich merz, almanya için alternatif (afd), x