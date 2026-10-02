https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyev-merz-hatalariyla-almanya-ve-bati-dunyasini-tedirgin-ediyor-1109220021.html
Dmitriyev: Merz, hatalarıyla Almanya ve Batı dünyasını tedirgin ediyor
Dmitriyev: Merz, hatalarıyla Almanya ve Batı dünyasını tedirgin ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli attığı yanlış adımlar ve sığ klişeleriyle ülkesini ve... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T01:06+0300
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli hataları ve sığ klişeleriyle ülkesini ve Batı dünyasını tedirgin ettiğini belirtti.Merz, izlediği ekonomi politikaları nedeniyle kamuoyu desteğini hızla kaybediyor. Hükümetinin askeri harcamalara öncelik verdiği Alman Başbakan, Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmayı planlıyor. Ancak uzmanlara göre Almanya’nın ABD savunma sanayisinden bağımsız bir ordu oluşturma girişimi başarısızlığa mahkum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/almanyada-afd-ihtimaline-karsi-karar-alma-mekanizmasi-degistirildi-1109179032.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya, friedrich merz, batı, abd
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya, friedrich merz, batı, abd
Dmitriyev: Merz, hatalarıyla Almanya ve Batı dünyasını tedirgin ediyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli attığı yanlış adımlar ve sığ klişeleriyle ülkesini ve tüm Batı dünyasını tedirgin ettiğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli hataları ve sığ klişeleriyle ülkesini ve Batı dünyasını tedirgin ettiğini belirtti.
Merz, sürekli attığı yanlış adımlar ve ters etki yaratan sığ klişeleriyle Almanya’yı ve Batı medeniyetini tedirgin ediyor.
Merz, izlediği ekonomi politikaları nedeniyle kamuoyu desteğini hızla kaybediyor. Hükümetinin askeri harcamalara öncelik verdiği Alman Başbakan, Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmayı planlıyor. Ancak uzmanlara göre Almanya’nın ABD savunma sanayisinden bağımsız bir ordu oluşturma girişimi başarısızlığa mahkum.