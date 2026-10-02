https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dmitriyev-merz-hatalariyla-almanya-ve-bati-dunyasini-tedirgin-ediyor-1109220021.html

Dmitriyev: Merz, hatalarıyla Almanya ve Batı dünyasını tedirgin ediyor

Dmitriyev: Merz, hatalarıyla Almanya ve Batı dünyasını tedirgin ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli attığı yanlış adımlar ve sığ klişeleriyle ülkesini ve... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T01:06+0300

2026-10-02T01:06+0300

2026-10-02T01:06+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

almanya

friedrich merz

batı

abd

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sürekli hataları ve sığ klişeleriyle ülkesini ve Batı dünyasını tedirgin ettiğini belirtti.Merz, izlediği ekonomi politikaları nedeniyle kamuoyu desteğini hızla kaybediyor. Hükümetinin askeri harcamalara öncelik verdiği Alman Başbakan, Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmayı planlıyor. Ancak uzmanlara göre Almanya’nın ABD savunma sanayisinden bağımsız bir ordu oluşturma girişimi başarısızlığa mahkum.

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), almanya, friedrich merz, batı, abd