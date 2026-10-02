https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bati-basini-abd-ukrayna-icin-ayrilmasi-planlanan-52-milyon-dolari-latin-amerikaya-yonlendirecek-1109243659.html

Batı basını: ABD, Ukrayna için ayrılması planlanan 52 milyon doları Latin Amerika’ya yönlendirecek

Batı basını: ABD, Ukrayna için ayrılması planlanan 52 milyon doları Latin Amerika’ya yönlendirecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ayrılan 52 milyon dolarlık askeri yardımı Latin Amerika ülkelerine yönlendirdiği öne... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T17:13+0300

2026-10-02T17:13+0300

2026-10-02T17:13+0300

dünya

abd

donald trump

marco rubio

ukrayna

panama

kongre partisi (hindistan)

abd dışişleri bakanlığı

askeri yardım

avrupa

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Washington Post, Donald Trump yönetiminin Kongre’nin engelleme kararına rağmen Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri için onaylanan 52 milyon dolarlık askeri yardımı Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya’ya aktaracağını yazdı. Söz konusu kaynağın bir bölümünün Ukrayna’nın desteklenmesinde kullanılması planlanıyordu.Washington Post’un (WP) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre yönetim, Kongre’nin engelleme girişimine rağmen Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak için onaylanan fonları Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya’ya aktarma kararı aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı eylülde, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ayrılan on milyonlarca dolarlık kaynağın “narko-terörizmle mücadele” gerekçesiyle Latin Amerika’daki projelere yönlendirileceğini açıklamıştı. Ancak karar, Senatör Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks’in girişimi üzerine askıya alınmıştı.Gazeteye konuşan kaynaklar, “Yönetim, çarşamba gecesi geç saatlerde Kongre’ye gizli bir bildirimde bulunarak yasağı dikkate almayacağını ve 52 milyon doları Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya’ya yönlendirme işlemini sürdüreceğini bildirdi” ifadelerini kullandı.Habere göre karara karşı çıkan Kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya mektup gönderdi. Mektupta söz konusu adımın hem Kongre’nin getirdiği engeli hem de fonların tahsis amaçlarına uygun kullanılmasını öngören yasal hükümleri ihlal ettiği savunuldu.Özellikle Slovakya ve Kuzey Makedonya’ya ayrılan kaynakların başka ülkelere aktarılması tepki çekti. Bu fonların bir bölümünün Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması planlanıyordu.WP, Irak ve Tunus’a sağlanan finansmanın ise farklı yasal düzenlemelere dayandığını ve bu nedenle Kongre’nin engelleme kararının kapsamına girmediğini aktardı. Buna rağmen kaynakların, ABD’nin İran’la savaşı ve Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesi sırasında bu ülkelerden alınarak başka bölgelere yönlendirildiğine dikkat çekildi.

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abd, donald trump, marco rubio, ukrayna, panama, kongre partisi (hindistan), abd dışişleri bakanlığı, askeri yardım, avrupa, ortadoğu