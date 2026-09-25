Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-basini-abdnin-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketinde-patriot-fuzeleri-yer-almadi-1109055157.html
Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı
Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Kiev rejiminin ısrarlı taleplerine rağmen Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot hava savunma füzelerini dahil... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T23:25+0300
2026-09-25T23:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
patriot
abd kongresi
kiev
reuters
bloomberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108406446_0:31:1279:750_1920x0_80_0_0_e5dd821da1fb821987faa6ce39370c58.png
Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni askeri yardım paketinin kapsamını belirledi.Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından Ukrayna'ya askeri yardım amacıyla tahsis edilen 400 milyon dolarlık fonu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberde, Ukrayna ordusunun yaşadığı ciddi hava savunma mühimmatı sıkıntısına rağmen hazırlanan teçhizat listesine Patriot füzelerinin alınmadığı aktarıldı.‘Küresel Patriot stokları eriyor’Küresel çaptaki mühimmat sıkıntısına dikkat çekilen haberde, “İran’daki gerilim ve Ukrayna krizi, dünyadaki Patriot füzesi stoklarını ciddi şekilde azalttı. Buna karşın Kiev yönetimi ilave sevkiyat talebini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de kısa süre önce servis ettiği bir haberde, Avrupalı liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ı Ukrayna’ya ilave Patriot füzeleri sağlamaya ikna etmeyi planladığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-basini-trump-zelenskiyye-putin-ile-gorusmek-uzere-moskovaya-gitme-cagrisi-yapti-1109052944.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108406446_118:0:1159:781_1920x0_80_0_0_4d32b50c9eb66edf6a796556f81b14cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, patriot, abd kongresi, kiev, reuters, bloomberg
abd, ukrayna, patriot, abd kongresi, kiev, reuters, bloomberg

Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı

23:25 25.09.2026
© AP Photo / Czarek SokolowskiPatriot uçaksavar füze savunma sistemi
Patriot uçaksavar füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Abone ol
ABD'nin, Kiev rejiminin ısrarlı taleplerine rağmen Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot hava savunma füzelerini dahil etmediği bildirildi.
Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni askeri yardım paketinin kapsamını belirledi.
Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından Ukrayna'ya askeri yardım amacıyla tahsis edilen 400 milyon dolarlık fonu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberde, Ukrayna ordusunun yaşadığı ciddi hava savunma mühimmatı sıkıntısına rağmen hazırlanan teçhizat listesine Patriot füzelerinin alınmadığı aktarıldı.

‘Küresel Patriot stokları eriyor’

Küresel çaptaki mühimmat sıkıntısına dikkat çekilen haberde, “İran’daki gerilim ve Ukrayna krizi, dünyadaki Patriot füzesi stoklarını ciddi şekilde azalttı. Buna karşın Kiev yönetimi ilave sevkiyat talebini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de kısa süre önce servis ettiği bir haberde, Avrupalı liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ı Ukrayna’ya ilave Patriot füzeleri sağlamaya ikna etmeyi planladığını yazmıştı.
Donald Trump Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Batı basını: Trump, Zelenskiy’ye Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitme çağrısı yaptı
21:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала