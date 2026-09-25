https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-basini-abdnin-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketinde-patriot-fuzeleri-yer-almadi-1109055157.html
Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı
Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı
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ABD'nin, Kiev rejiminin ısrarlı taleplerine rağmen Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot hava savunma füzelerini dahil... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni askeri yardım paketinin kapsamını belirledi.Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından Ukrayna'ya askeri yardım amacıyla tahsis edilen 400 milyon dolarlık fonu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberde, Ukrayna ordusunun yaşadığı ciddi hava savunma mühimmatı sıkıntısına rağmen hazırlanan teçhizat listesine Patriot füzelerinin alınmadığı aktarıldı.‘Küresel Patriot stokları eriyor’Küresel çaptaki mühimmat sıkıntısına dikkat çekilen haberde, “İran’daki gerilim ve Ukrayna krizi, dünyadaki Patriot füzesi stoklarını ciddi şekilde azalttı. Buna karşın Kiev yönetimi ilave sevkiyat talebini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de kısa süre önce servis ettiği bir haberde, Avrupalı liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ı Ukrayna’ya ilave Patriot füzeleri sağlamaya ikna etmeyi planladığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-basini-trump-zelenskiyye-putin-ile-gorusmek-uzere-moskovaya-gitme-cagrisi-yapti-1109052944.html
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Batı basını: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketinde Patriot füzeleri yer almadı
ABD'nin, Kiev rejiminin ısrarlı taleplerine rağmen Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot hava savunma füzelerini dahil etmediği bildirildi.
Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni askeri yardım paketinin kapsamını belirledi.
Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından Ukrayna'ya askeri yardım amacıyla tahsis edilen 400 milyon dolarlık fonu kullanmaya hazırlandığı belirtilen haberde, Ukrayna ordusunun yaşadığı ciddi hava savunma mühimmatı sıkıntısına rağmen hazırlanan teçhizat listesine Patriot füzelerinin alınmadığı aktarıldı.
‘Küresel Patriot stokları eriyor’
Küresel çaptaki mühimmat sıkıntısına dikkat çekilen haberde, “İran’daki gerilim ve Ukrayna krizi, dünyadaki Patriot füzesi stoklarını ciddi şekilde azalttı. Buna karşın Kiev yönetimi ilave sevkiyat talebini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de kısa süre önce servis ettiği bir haberde, Avrupalı liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ı Ukrayna’ya ilave Patriot füzeleri sağlamaya ikna etmeyi planladığını yazmıştı.