https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bakanlik-listeyi-guncelledi-pide-ve-sucukta-at-ile-esek-eti-tespit-edildi-1109224671.html

Bakanlık listeyi güncelledi: Pide ve sucukta kanatlı eti ve sakatat çıktı

Bakanlık listeyi güncelledi: Pide ve sucukta kanatlı eti ve sakatat çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığının son denetimlerinde peynir, yoğurt ve tereyağından sucuk, köfte, lahmacun harcı ve zeytinyağına kadar birçok üründe mevzuata aykırı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T09:33+0300

2026-10-02T09:33+0300

2026-10-02T09:42+0300

türki̇ye

sucuk

at

at eti

tarım ve orman bakanlığı

pide

taklit

taklit tağşiş listesi

denetim

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşişe yönelik denetimlerinin ardından yeni listeyi yayımladı. 30 Eylül tarihli listede peynirden yoğurda, tereyağından sucuk ve köfteye, zeytinyağından bala kadar çok sayıda ürün yer aldı.Bakanlık laboratuvarlarından gelen analiz sonuçları, süt ve süt ürünleri sektöründeki hilenin boyutunu gözler önüne serdi.Manda yoğurdunda inek sütüPiyasada "saf", "doğal" ya da "tam yağlı" ibareleriyle fahiş fiyatlara satılan ürünlerin içinden farklı maddeler çıktı. İstanbul Eyüpsultan’da yüzde 100 manda yoğurdu etiketiyle satılan Safimis markalı üründe manda sütü yerine ucuza kaçmak için inek sütü kullanıldığı saptandı.Kaşar peynirine ekstra tuz eklenmiş Sadece yoğurtta değil, peynir ve tereyağında da sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. İzmir, Aydın, Bilecik ve Sakarya’da üretilen taze kaşar, eritme peyniri ve tereyağlarında süt yağının yerini tamamen ucuz bitkisel yağların aldığı belirlendi.Hatta bazı üreticilerin kaşar peynirine maliyeti düşürmek ve kıvam tutturmak amacıyla mevzuata aykırı şekilde eritme tuz eklediği ortaya çıkarıldı. Konya ve Kilis’teki tesislerde üretilen yoğurt ile çeşnili eritme peynirlerinde ise hacim kazandırmak için nişasta kullanıldığı tescillendi.Pide ve lahmacunda baş etiAnkara, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’daki pide salonları ile lokantalarda müşterilere "dana ve kuzu eti" diye servis edilen çiğ harçların içinden tavuk eti, baş eti ve sakatat olarak bilinen taşlık çıktı.Restoran harçlarının yanı sıra market raflarındaki işlenmiş et ürünleri de nasibini aldı. Bursa, Kütahya, Konya ve Ankara merkezli üreticilerin piyasaya sürdüğü dondurulmuş köfte ve sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, sakatat olarak dil ve hatta ürüne ağırlık katması için soya tespit edildi.Kayseri Hacılar'da üretilen çiğ Adana harcında ise kanatlı etinin yanı sıra hem baş eti hem de taşlık bir arada kullanılarak rekor bir sahtekarlığa imza atıldı.Sızma zeytinyağı değil tohum yağıEge bölgesinin kalbinde yaşanan zeytinyağı sahteciliği ise pes dedirtti. Aydın’ın Köşk ve Efeler ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların ve şahısların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adı altında sattığı 1, 2 ve 5 litrelik pet ile teneke ürünlerin neredeyse tamamı sahte çıktı.Yapılan hassas kimyasal analizlerde, gerçek zeytinyağı yerine tenekelere ucuz tohum yağlarının doldurulduğu kesinleşti.Arıcılık ürünlerinde de tablo değişmedi, Antalya'da "Pelit Natural Bal" markasıyla satılan süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapılarak şerbet ve katkı maddeleriyle tüketicinin kandırıldığı belgelendi.Gıdada kullanılması yasak olan boya tespit edildiBakanlığın yayımladığı listelerde yalnızca taklit ve tağşiş yapılan ürünler yer almadı. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar kategorisindeki üç ayrı ürün kamuoyuna açıklandı.Bursa'da iki farklı işletmeden alınan et ürünü numunelerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Sözet Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki İmren Kasap markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta tek tırnaklı eti bulundu. Nilüfer ilçesindeki işletmeden alınan numunenin 5 Haziran 2026 tarihli olduğu kaydedildi.Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Acı Dayı Cantık Salonu adına kayıtlı çiğ dana cantık harcında da aynı tespit yapıldı. Söz konusu numunenin 8 Haziran 2026'da alındığı belirtildi.Kırmızı listedeki üçüncü ürün ise baharat oldu. Kilis'in Musabeyli ilçesinde Öztürk Baharat-Mustafa Öztürk adına kayıtlı Öztürk Baharat markalı kırmızı toz biberde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bakanlik-unlu-bal-markasini-ifsa-etti-taklit-ve-tagsis-tespiti-yapildi-1108149185.html

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sucuk, at, at eti, tarım ve orman bakanlığı, pide, taklit, taklit tağşiş listesi, denetim