https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bakanlik-unlu-bal-markasini-ifsa-etti-taklit-ve-tagsis-tespiti-yapildi-1108149185.html
Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti: Taklit ve tağşiş tespiti yapıldı
Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti: Taklit ve tağşiş tespiti yapıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 56 yeni ürün eklenirken aralarında internet ve marketlerde de satılan... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T14:11+0300
2026-08-21T14:11+0300
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taklit tağşiş listesi
taklit ürün
tağşiş
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.Listeye, 11’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 56 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında Ankara'da üretilen ve e-ticaret sitelerinde ve marketlerde yaygın satılan Abalı markalı süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.Hakiki sızma zeytinyağı denildi: Ucuz tohum yağı çıktıHakiki sızma zeytinyağı adıyla satılan ürünlerin içerisine de daha ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı belgelendi. Dana kıyma, sucuk, lahmacun ve kıymalı pide gibi kırmızı et ürünlerinde sakatat (böbrek, kalbin yanı sıra) ile beyan edilmeyen kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.Peynirlerde sahtecilikGüncellenen listedeki ürünlerin büyük bir çoğunluğunu peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri oluşturdu. Tam yağlı olarak satılan kaşar ve beyaz peynirlerde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespiti dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/tarim-bakanligi-taklit-ve-tagsis-listesi-aciklandi-20-peynir-ve-yogurt-markasi-ifsa-edildi-1107496636.html
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bal, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, tağşiş
bal, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, tağşiş
Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti: Taklit ve tağşiş tespiti yapıldı
14:11 21.08.2026 (güncellendi: 14:36 21.08.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 56 yeni ürün eklenirken aralarında internet ve marketlerde de satılan Abalı markalı süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Listeye, 11’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 56 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında Ankara'da üretilen ve e-ticaret sitelerinde ve marketlerde yaygın satılan Abalı markalı süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.
Hakiki sızma zeytinyağı denildi: Ucuz tohum yağı çıktı
Hakiki sızma zeytinyağı adıyla satılan ürünlerin içerisine de daha ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı belgelendi. Dana kıyma, sucuk, lahmacun ve kıymalı pide gibi kırmızı et ürünlerinde sakatat (böbrek, kalbin yanı sıra) ile beyan edilmeyen kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.
Güncellenen listedeki ürünlerin büyük bir çoğunluğunu peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri oluşturdu. Tam yağlı olarak satılan kaşar ve beyaz peynirlerde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespiti dikkat çekti.