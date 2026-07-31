https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-9-urunde-tek-tirnakli-eti-yogurtta-jelatin-tespit-1107681121.html
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: 9 üründe tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: 9 üründe tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede 34 yeni ürün yer alırken... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T11:33+0300
2026-07-31T11:33+0300
2026-07-31T11:33+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
gıda
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Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini güncelledi.Son güncellemeyle listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi.9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiBakanlığın denetimlerinde 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.Bu ürünlerin 5'inin Mersin, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.Tek tırnaklı eti tespit edilen ürünlerin dana kavurma ve et tantuni olarak satışa sunulması dikkat çekti.Yoğurtta jelatin bulunduDenetimlerde, bir firmanın "yoğurt" ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulunduğu belirlendi.Bakanlığın yayımladığı listede söz konusu ürün de taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında yer aldı.Sucuk ve piliç köftede de uygunsuzluk tespit edildiGüncellenen listede, Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" olarak satışa sunduğu üründe de mevzuata aykırı içerik tespit edildi.Ayrıca Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "piliç köfte" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yargitay-noktayi-koydu-ayni-daire-iki-kisiye-satilirsa-hak-kimin-olacak-1107679819.html
türki̇ye
mersin
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tarım ve orman bakanlığı, gıda, mersin, adana
tarım ve orman bakanlığı, gıda, mersin, adana
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: 9 üründe tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede 34 yeni ürün yer alırken, bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında bulundu. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti, bir yoğurt ürününde jelatin tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini güncelledi.
Son güncellemeyle listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi.
9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi
Bakanlığın denetimlerinde 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Bu ürünlerin 5'inin Mersin, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.
Tek tırnaklı eti tespit edilen ürünlerin dana kavurma ve et tantuni olarak satışa sunulması dikkat çekti.
Denetimlerde, bir firmanın "yoğurt" ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulunduğu belirlendi.
Bakanlığın yayımladığı listede söz konusu ürün de taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında yer aldı.
Sucuk ve piliç köftede de uygunsuzluk tespit edildi
Güncellenen listede, Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" olarak satışa sunduğu üründe de mevzuata aykırı içerik tespit edildi.
Ayrıca Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "piliç köfte" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu bildirildi.