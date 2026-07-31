https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-9-urunde-tek-tirnakli-eti-yogurtta-jelatin-tespit-1107681121.html

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: 9 üründe tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: 9 üründe tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede 34 yeni ürün yer alırken... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T11:33+0300

2026-07-31T11:33+0300

2026-07-31T11:33+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

gıda

mersin

adana

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Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini güncelledi.Son güncellemeyle listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi.9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiBakanlığın denetimlerinde 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.Bu ürünlerin 5'inin Mersin, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.Tek tırnaklı eti tespit edilen ürünlerin dana kavurma ve et tantuni olarak satışa sunulması dikkat çekti.Yoğurtta jelatin bulunduDenetimlerde, bir firmanın "yoğurt" ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulunduğu belirlendi.Bakanlığın yayımladığı listede söz konusu ürün de taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında yer aldı.Sucuk ve piliç köftede de uygunsuzluk tespit edildiGüncellenen listede, Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" olarak satışa sunduğu üründe de mevzuata aykırı içerik tespit edildi.Ayrıca Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "piliç köfte" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yargitay-noktayi-koydu-ayni-daire-iki-kisiye-satilirsa-hak-kimin-olacak-1107679819.html

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mersin

adana

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tarım ve orman bakanlığı, gıda, mersin, adana