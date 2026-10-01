https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/uzayda-sira-disi-kesif-yasanabilir-bolgede-dev-gezegen-olabilir-1109183135.html

Uzayda sıra dışı keşif: Yaşanabilir bölgede dev gezegen olabilir

Uzayda sıra dışı keşif: Yaşanabilir bölgede dev gezegen olabilir

Sputnik Türkiye

Astronomlar, Dünya'dan yaklaşık 140 ışık yılı uzaktaki son derece sıcak HD 156295 yıldızının yaşanabilir bölgesinde dev bir gezegen bulunabileceğine dair... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T09:10+0300

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Astronomlar, Güneş'ten çok daha sıcak ve parlak bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde dev bir gezegen bulunabileceğine dair dikkat çekici bulgular elde etti. HD 156295 b adı verilen gezegen adayı, Dünya'dan yaklaşık 140 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.Araştırmanın sonuçlarına göre gezegenin varlığı doğrulanırsa HD 156295, yaşanabilir bölgesinde gezegen bulunduğu bilinen en sıcak yıldız olacak. Ancak bilim insanları şimdilik temkinli: Elde edilen sinyalin gerçekten bir gezegenden kaynaklanma olasılığının yüzde 50'nin biraz üzerinde olduğu hesaplanıyor.Güneş'ten çok daha sıcak ve dokuz kat parlakSistemin merkezindeki HD 156295, Güneş'ten daha büyük, mavimsi-beyaz renkte bir A tipi yıldız. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 7 bin 500 derece Celsius olan yıldız, Güneş'in yaklaşık dokuz katı parlaklığa sahip.HD 156295'i bilim insanları açısından daha da ilginç hale getiren özelliği ise bir Delta Scuti değişken yıldızı olması. Bu tür yıldızların parlaklıkları düzenli titreşimlerle değişiyor. Bazı Delta Scuti yıldızlarında bu titreşimler o kadar düzenli gerçekleşiyor ki astronomlar bunları adeta bir “kozmik saat” olarak kullanabiliyor.TESS verilerindeki küçük sapma gezegeni ele verdiAraştırmacılar, NASA'nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) uzay teleskobunun gözlemlediği yaklaşık 16 bin 500 Delta Scuti yıldızının verilerini analiz etti.Çalışmada klasik gezegen keşif yöntemlerinden farklı olarak “titreşim zamanlaması” (pulsation timing) adı verilen bir teknik kullanıldı. Yıldızın titreşimlerinin Dünya'ya ulaşma zamanındaki son derece küçük ve düzenli değişiklikler takip edildi.Bir yıldızın çevresinde büyük bir gök cismi bulunması durumunda iki cisim ortak kütle merkezi çevresinde hareket ediyor. Bu hareket, yıldızdan gelen titreşimlerin Dünya'ya bazen çok küçük bir miktarda erken, bazen de geç ulaşmasına yol açabiliyor.Araştırmacılar HD 156295'te tam olarak böyle periyodik bir değişim tespit etti. Bulgular, yıldızın çevresinde büyük bir gök cisminin bulunabileceğine işaret etti.Jüpiter'in yaklaşık 6 katı kütleye sahip olabilirHesaplamalara göre HD 156295 b, Jüpiter'in yaklaşık 6,3 katı kütleye sahip dev bir gezegen olabilir.Gezegen adayının yıldızına uzaklığının yaklaşık 3,9 astronomik birim olduğu tahmin ediliyor. Bir astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklığa karşılık geliyor.HD 156295 b'nin yıldızı çevresindeki bir turunu tamamlaması ise yaklaşık 2 bin 200 gün, yani yaklaşık altı Dünya yılı sürüyor.Yaşanabilir bölgede ama Dünya'ya benzemiyorGezegen adayını asıl sıra dışı kılan özellik ise yörüngesinin HD 156295'in yaşanabilir bölgesinin dış sınırlarında bulunması.Hesaplamalara göre HD 156295 b, yıldızından Dünya'nın Güneş'ten aldığı ışınımın yaklaşık yüzde 60'ını alıyor. Bu konum, gezegen adayını yıldızın teorik olarak sıvı suyun bulunmasına izin verebilecek bölgesine yerleştiriyor.Ancak “yaşanabilir bölge”, gezegen üzerinde yaşam bulunduğu veya gezegenin yaşanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Kavram, uygun atmosfer ve diğer koşulların bulunması halinde bir gök cisminin yüzeyinde sıvı suyun var olabileceği yörünge aralığını ifade ediyor.Üstelik HD 156295 b'nin tahmini kütlesi, onun Dünya benzeri kayalık bir gezegenden ziyade dev bir gaz gezegeni olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle gezegenin kendisinin yaşam için uygun bir yüzeye sahip olması beklenmiyor.Keşfin doğrulanma ihtimali henüz yüzde 50 civarındaAraştırmanın en önemli belirsizliği ise tespit edilen sinyalin henüz kesin olarak bir gezegene bağlanamaması.Bilim insanları, HD 156295 b sinyalinin gerçek olma ihtimalini yüzde 50'nin biraz üzerinde değerlendiriyor. Bu nedenle gök cismi şimdilik doğrulanmış bir ötegezegen değil, gezegen adayı statüsünde bulunuyor.A tipi yıldızların çevresinde gezegen keşfetmek de diğer yıldızlara kıyasla oldukça zor. Bu yıldızların özellikleri, astronomların ötegezegen aramalarında sıklıkla kullandığı radyal hız ve transit yöntemlerinin uygulanmasını güçleştiriyor.Aynı araştırmada sekiz gizemli gök cismi daha bulunduÇalışmada HD 156295 sistemi dışında sekiz farklı yıldız sisteminde daha yıldız altı gök cismi adaylarına ilişkin sinyaller tespit edildi.Ancak araştırmacılar bu sekiz cismin gezegenlerden ziyade kahverengi cüce olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu değerlendiriyor. Böylece çalışma, sıcak ve büyük yıldızların çevresindeki daha önce incelenmesi zor olan gök cisimlerini ortaya çıkarmak için yeni bir pencere açıyor.Araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal'da yayımlandı. HD 156295 b'nin gelecekte yapılacak bağımsız gözlemlerle doğrulanması halinde sistem, büyük ve sıcak yıldızların çevresinde gezegenlerin nasıl oluştuğu ve hangi yörüngelerde varlıklarını sürdürebildiğine ilişkin önemli veriler sağlayabilir.

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