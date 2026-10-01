https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-otobuslere-yolcu-gibi-binen-halk-otobusleri-kooperatifi-baskan-yardimcisi-79-sofore-ceza-1109181561.html

Alanya’da otobüslere yolcu gibi binen Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, 79 şoföre ceza kesti

Alanya’da otobüslere yolcu gibi binen Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, 79 şoföre ceza kesti

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolculardan gelen şikâyetler üzerine dikkat çeken bir denetim gerçekleştirildi. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T07:10+0300

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsleriyle ilgili yolculardan gelen şikâyetlerin ardından alışılmadık bir denetim yöntemine başvuruldu. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kimliğini belli etmemek için tebdili kıyafet giyerek otobüslere yolcu gibi bindi.Şimşek, bu yöntemle yaklaşık 20 halk otobüsünde denetim gerçekleştirdi. Şoförlerin denetlendiklerinden habersiz olduğu uygulamada Şimşek, yolculuğu sıradan bir vatandaş gibi takip etti.Şikayetler üzerine yolcu kılığına girdiDenetimlerin arkasında yolculardan gelen şikâyetler bulunuyor. Kooperatif yönetimi, şoförleri çalışma sırasında doğrudan gözlemlemek amacıyla denetimi habersiz gerçekleştirdi.Şimşek'in yaklaşık 20 farklı otobüse yolcu gibi binerek yaptığı kontroller, kooperatifin son dönemde şoförlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin dikkat çeken bir parçası oldu.Son 2.5 ayda 79 şoföre cezai işlemŞimşek, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada son 2,5 aylık dönemde 79 şoför hakkında cezai işlem uygulandığını bildirdi.Söz konusu cezaların Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından uygulandığını belirten Şimşek'in açıkladığı rakam, Alanya'daki toplu ulaşımda yürütülen denetimlerin boyutunu da ortaya koydu.Kooperatifin yolcu şikâyetlerinin ardından başvurduğu tebdili kıyafetle denetim yöntemi, şoförlerin önceden haberdar olmadığı koşullarda hizmetin gözlemlenmesini sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/meteorolojiden-cok-sayida-ile-uyari-yagis-kuvvetlenecek-1109181220.html

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