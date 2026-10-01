Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-otobuslere-yolcu-gibi-binen-halk-otobusleri-kooperatifi-baskan-yardimcisi-79-sofore-ceza-1109181561.html
Alanya’da otobüslere yolcu gibi binen Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, 79 şoföre ceza kesti
Alanya’da otobüslere yolcu gibi binen Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, 79 şoföre ceza kesti
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolculardan gelen şikâyetler üzerine dikkat çeken bir denetim gerçekleştirildi. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T07:10+0300
2026-10-01T07:10+0300
antalya
alanya
türkiye
haberler
türki̇ye
otobüs
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102963/10/1029631097_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2d5c188edbeed6cd5718291b04711d7c.jpg
Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsleriyle ilgili yolculardan gelen şikâyetlerin ardından alışılmadık bir denetim yöntemine başvuruldu. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kimliğini belli etmemek için tebdili kıyafet giyerek otobüslere yolcu gibi bindi.Şimşek, bu yöntemle yaklaşık 20 halk otobüsünde denetim gerçekleştirdi. Şoförlerin denetlendiklerinden habersiz olduğu uygulamada Şimşek, yolculuğu sıradan bir vatandaş gibi takip etti.Şikayetler üzerine yolcu kılığına girdiDenetimlerin arkasında yolculardan gelen şikâyetler bulunuyor. Kooperatif yönetimi, şoförleri çalışma sırasında doğrudan gözlemlemek amacıyla denetimi habersiz gerçekleştirdi.Şimşek'in yaklaşık 20 farklı otobüse yolcu gibi binerek yaptığı kontroller, kooperatifin son dönemde şoförlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin dikkat çeken bir parçası oldu.Son 2.5 ayda 79 şoföre cezai işlemŞimşek, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada son 2,5 aylık dönemde 79 şoför hakkında cezai işlem uygulandığını bildirdi.Söz konusu cezaların Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından uygulandığını belirten Şimşek'in açıkladığı rakam, Alanya'daki toplu ulaşımda yürütülen denetimlerin boyutunu da ortaya koydu.Kooperatifin yolcu şikâyetlerinin ardından başvurduğu tebdili kıyafetle denetim yöntemi, şoförlerin önceden haberdar olmadığı koşullarda hizmetin gözlemlenmesini sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/meteorolojiden-cok-sayida-ile-uyari-yagis-kuvvetlenecek-1109181220.html
antalya
alanya
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102963/10/1029631097_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_07b9d27556a21f14f160fbe4cea2f793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, alanya, türkiye, haberler, otobüs, ceza
antalya, alanya, türkiye, haberler, otobüs, ceza

Alanya’da otobüslere yolcu gibi binen Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, 79 şoföre ceza kesti

07:10 01.10.2026
© AAİzmir'de bir otobüs
İzmir'de bir otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AA
Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolculardan gelen şikâyetler üzerine dikkat çeken bir denetim gerçekleştirildi. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tebdili kıyafetle yaklaşık 20 otobüse yolcu gibi binerek şoförleri denetledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, halk otobüsleriyle ilgili yolculardan gelen şikâyetlerin ardından alışılmadık bir denetim yöntemine başvuruldu. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, kimliğini belli etmemek için tebdili kıyafet giyerek otobüslere yolcu gibi bindi.
Şimşek, bu yöntemle yaklaşık 20 halk otobüsünde denetim gerçekleştirdi. Şoförlerin denetlendiklerinden habersiz olduğu uygulamada Şimşek, yolculuğu sıradan bir vatandaş gibi takip etti.

Şikayetler üzerine yolcu kılığına girdi

Denetimlerin arkasında yolculardan gelen şikâyetler bulunuyor. Kooperatif yönetimi, şoförleri çalışma sırasında doğrudan gözlemlemek amacıyla denetimi habersiz gerçekleştirdi.
Şimşek'in yaklaşık 20 farklı otobüse yolcu gibi binerek yaptığı kontroller, kooperatifin son dönemde şoförlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin dikkat çeken bir parçası oldu.

Son 2.5 ayda 79 şoföre cezai işlem

Şimşek, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada son 2,5 aylık dönemde 79 şoför hakkında cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Söz konusu cezaların Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından uygulandığını belirten Şimşek'in açıkladığı rakam, Alanya'daki toplu ulaşımda yürütülen denetimlerin boyutunu da ortaya koydu.
Kooperatifin yolcu şikâyetlerinin ardından başvurduğu tebdili kıyafetle denetim yöntemi, şoförlerin önceden haberdar olmadığı koşullarda hizmetin gözlemlenmesini sağladı.
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
YAŞAM
Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı: Yağış kuvvetlenecek
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала