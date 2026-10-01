https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/unlu-sanatci-attila-atasoydan-hayranlarini-uzen-haber--1109206034.html

Ünlü sanatçı Attila Atasoy'dan hayranlarını üzen haber

Ünlü sanatçı Attila Atasoy'dan hayranlarını üzen haber

Sputnik Türkiye

Ünlü müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T17:58+0300

2026-10-01T17:58+0300

2026-10-01T17:58+0300

yaşam

müzik

attila atasoy

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Müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" diyerek kararını duyurdu. Vazgeçebilmek de bir başarıdır Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı. Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti. Ünlü şarkıcı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.

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müzik, attila atasoy