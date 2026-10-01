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Ünlü sanatçı Attila Atasoy'dan hayranlarını üzen haber
Ünlü sanatçı Attila Atasoy'dan hayranlarını üzen haber
Sputnik Türkiye
Ünlü müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T17:58+0300
2026-10-01T17:58+0300
yaşam
müzik
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Müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" diyerek kararını duyurdu. Vazgeçebilmek de bir başarıdır Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı. Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti. Ünlü şarkıcı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sarkici-nev-karaciger-nakli-bekliyor-entube-edilmisti-1109185666.html
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müzik, attila atasoy
müzik, attila atasoy

Ünlü sanatçı Attila Atasoy'dan hayranlarını üzen haber

17:58 01.10.2026
Attila Atasoy sosyal medya
Attila Atasoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Ünlü müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu.
Müzisyen Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini duyurdu. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" diyerek kararını duyurdu.

Vazgeçebilmek de bir başarıdır

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı. Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti. Ünlü şarkıcı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.
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