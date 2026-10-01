https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/uefa-duyurdu-fenerbahcenin-transfer-yasaginda-yeni-gelisme-1109206154.html
Fenerbahçe'nin transfer yasağında yeni gelişme
Fenerbahçe'nin transfer yasağında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
FIFA, Youssef En-Nesyri transferinden kaynaklanan bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:02+0300
2026-10-01T18:02+0300
2026-10-01T18:24+0300
spor
uefa
fenerbahçe
transfer
transfer yasağı
transfermarkt
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer yasağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri transferinden kaynaklanan ödenmemiş taksit nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik transfer yasağına tabi tutulmuştu.Fenerbahçe açıklamasında, ''Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fifadan-fenerbahceye-3-donem-transfer-yasagi-ilk-aciklama-geldi-1109057870.html
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uefa, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, transfermarkt
uefa, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, transfermarkt
Fenerbahçe'nin transfer yasağında yeni gelişme
18:02 01.10.2026 (güncellendi: 18:24 01.10.2026)
FIFA, Youssef En-Nesyri transferinden kaynaklanan bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer yasağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri transferinden kaynaklanan ödenmemiş taksit nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik transfer yasağına tabi tutulmuştu.
Fenerbahçe açıklamasında, ''Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır'' denildi.