https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fifadan-fenerbahceye-3-donem-transfer-yasagi-ilk-aciklama-geldi-1109057870.html

FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı: İlk açıklama geldi

FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı: İlk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

FIFA, Fenerbahçe’yi 25 Eylül 2026 başlangıç tarihli üç dönem transfer yasağı listesine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, yasağın Youssef En Nesyri’nin bonservis... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T10:14+0300

2026-09-26T10:14+0300

2026-09-26T10:14+0300

spor

fenerbahçe

fifa

transfer

transfer yasağı

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FIFA’nın Kayıt Yasağı Listesi’nde Fenerbahçe’ye üç dönem transfer yasağı uygulandığı görüldü. FIFA’nın internet sitesindeki listede sarı-lacivertli kulüp için cezanın başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak yer aldı.Fenerbahçe ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada yasağın geçici olduğunu ve Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretine ilişkin ödemeyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Kulüp, FIFA kararıyla hükmedilen ödemenin ilk mesai günü olan pazartesi gerçekleştirileceğini ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağının kaldırılacağını açıkladı.FIFA listesinde üç dönemlik yasakFIFA’nın internet sitesinde yayımlanan FIFA Kayıt Yasağı Listesi’nde, Fenerbahçe için yasağın başlangıç tarihi 25 Eylül 2026, süresi ise üç dönem olarak gösterildi.Aynı tarihte listeye giren 1. Lig ekibi Pendikspor’a da üç dönem transfer yasağı getirildi.Fenerbahçe: Yasak geçiciFenerbahçe, basında yer alan haberlerin ardından yaptığı açıklamada transfer yasağının gerekçesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır. Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. "

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fenerbahçe, fifa, transfer, transfer yasağı