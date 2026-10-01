https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/uc-kisi-1-kisiye-kemer-yumruk-ve-tekmelerle-saldirdi-olay-cevredekilerin-araya-girmesiyle-son-buldu-1109214998.html
Üç kişi 1 kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı: Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu
Üç kişi 1 kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı: Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darp ettiği anlar çevrede bulunanların müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T21:24+0300
2026-10-01T21:24+0300
2026-10-01T21:30+0300
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Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak'ta dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı.Kavga çevrede bulunanların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spor-salonunda-havlu-kavgasi-kadin-uye-erkek-antrenoru-darp-etti-iddiasi-1109204218.html
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türkiye, fatih, yumruk, saldırı
türkiye, fatih, yumruk, saldırı
Üç kişi 1 kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı: Olay çevredekilerin araya girmesiyle son buldu
21:24 01.10.2026 (güncellendi: 21:30 01.10.2026)
İstanbul Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darp ettiği anlar çevrede bulunanların müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak'ta dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Kavga çevrede bulunanların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.