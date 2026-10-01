https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spor-salonunda-havlu-kavgasi-kadin-uye-erkek-antrenoru-darp-etti-iddiasi-1109204218.html

Spor salonunda 'havlu' kavgası: Kadın üye, erkek antrenörü darp etti iddiası

Spor salonunda 'havlu' kavgası: Kadın üye, erkek antrenörü darp etti iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir spor salonunda havlusunu unutan kadın üye, kendisini uyaran erkek antrenörün karnına tekme attı. Darp raporu alan hocanın şikayeti üzerine... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T16:50+0300

2026-10-01T16:50+0300

2026-10-01T16:50+0300

türki̇ye

spor salonu

adli kontrol

darp

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İstanbul Ataşehir'de lüks bir spor salonunda meydana geldiği belirtilen olayda, erkek antrenör sterilazasyon kuralı gereği havlu kullanması için uyardığı kadın üye tarafından darp edildi. Üyenin kendisine önce hakaret ettiğini sonra da karnına tekme attığı söyleyen antrenörün şikayeti üzerine kadın gözaltına alındı. İfadesinde antrenörün kendisine dik dik baktığını söyleyen kadın iddiaları reddetti. Hakimlik kadının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Havlu uyarısı tartışma çıkardıSabah'ın haberine göre, lüks bir spor salonunda geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'havlu' tartışması karakolda bitti. 31 Ağustos günü, spor salonunda antrenör olarak görev yapan Muhammet Tuğrul Ç. (26), kadın üye Sevde G. 'nin yanında havlu olmadığın fark edince uyardı. İddiaya göre, kadın üye, satış temsilcisinin yanına giderek antrenörü şikayet etti. Antrenör, durumu açıklamak ve konuşmak için yaklaştığı sırada kadın üye önce hakaret etti. Sonra ise antrenörü itekleyerek karnına tekme attı. Salondaki diğer üyeler ve çalışanlar araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.Bana dik dik baktı diye savunma yaptıDarp raporu alan antrenör Muhammet Tuğrul Ç., şahsın kendisine ağır küfürler ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada hakkında iddiaları kabul etmeyen kadın üye, antrenörün kendisine dik dik baktığını ve uyarırken üzerine fazla yaklaştığını söyledi. Kadın, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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spor salonu, adli kontrol, darp