https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-rus-rafinerilerine-saldirilari-dizel-piyasasinda-sorun-yaratti-1109205675.html
Trump: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları dizel piyasasında sorun yarattı
Trump: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları dizel piyasasında sorun yarattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmalar ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların küresel dizel yakıt piyasasındaki gerilimin başlıca... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T17:51+0300
2026-10-01T17:51+0300
2026-10-01T17:51+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
dizel yakıt
petrol rafinerisi
vladimir zelenskiy
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte küresel dizel yakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.“Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, dizel açısından gerçekten en büyük sorun haline geldi” diyen Trump, Kiev’in Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının dünya genelindeki dizel fiyatlarını önemli ölçüde etkilediğini söyledi.Etkinlikte konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Amerikan piyasasında dizel yakıt sıkıntısının sürdüğünü kaydetti. Wright, söz konusu açığın büyük ölçüde Rusya’nın dizel ihracatını durdurmasının yanı sıra Orta Doğu ülkeleri ve Çin’den yapılan sevkiyatlardaki aksamalardan kaynaklandığını ifade etti.Trump, 22 Eylül’de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırılarının küresel dizel fiyatları üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtmişti.Ukrayna’daki çatışmanın ABD’nin ihracat politikasını da etkilediğini kaydeden Trump, iç piyasadaki yakıt sıkıntısı nedeniyle dizel ihracatına moratoryum uygulanmasının Washington'un gündeminde olduğunu aktardı.Öte yandan Trump, 21 Eylül’de Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırıların durdurulmasını istemiş ve bu saldırıların küresel dizel fiyatlarının yükselmesine yol açtığını vurgulamıştı. Trump, 13 Eylül’de de Ukrayna’dan Rusya’nın yakıt altyapısına yönelik saldırılara son vermesini talep etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 15 Eylül’deki açıklamasında, Rusya’nın, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümü kapsamında önerdiği “enerji ateşkesi” girişimini olumlu karşıladığını belirtmiş ancak bu adımın tek başına küresel piyasadaki sorunları çözmeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ab-komisyonu-abdden-avrupaya-dizel-yakit-sevkiyatini-yasaklamamasini-talep-etti-1109125881.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, dizel yakıt, petrol rafinerisi, vladimir zelenskiy
donald trump, abd, rusya, ukrayna, dizel yakıt, petrol rafinerisi, vladimir zelenskiy
Trump: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları dizel piyasasında sorun yarattı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmalar ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların küresel dizel yakıt piyasasındaki gerilimin başlıca nedenleri olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte küresel dizel yakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, dizel açısından gerçekten en büyük sorun haline geldi” diyen Trump, Kiev’in Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının dünya genelindeki dizel fiyatlarını önemli ölçüde etkilediğini söyledi.
Etkinlikte konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Amerikan piyasasında dizel yakıt sıkıntısının sürdüğünü kaydetti. Wright, söz konusu açığın büyük ölçüde Rusya’nın dizel ihracatını durdurmasının yanı sıra Orta Doğu ülkeleri ve Çin’den yapılan sevkiyatlardaki aksamalardan kaynaklandığını ifade etti.
Trump, 22 Eylül’de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırılarının küresel dizel fiyatları üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtmişti.
Ukrayna’daki çatışmanın ABD’nin ihracat politikasını da etkilediğini kaydeden Trump, iç piyasadaki yakıt sıkıntısı nedeniyle dizel ihracatına moratoryum uygulanmasının Washington'un gündeminde olduğunu aktardı.
Öte yandan Trump, 21 Eylül’de Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırıların durdurulmasını istemiş ve bu saldırıların küresel dizel fiyatlarının yükselmesine yol açtığını vurgulamıştı. Trump, 13 Eylül’de de Ukrayna’dan Rusya’nın yakıt altyapısına yönelik saldırılara son vermesini talep etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 15 Eylül’deki açıklamasında, Rusya’nın, Trump’ın Ukrayna krizinin çözümü kapsamında önerdiği “enerji ateşkesi” girişimini olumlu karşıladığını belirtmiş ancak bu adımın tek başına küresel piyasadaki sorunları çözmeyeceğini ifade etmişti.