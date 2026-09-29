https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ab-komisyonu-abdden-avrupaya-dizel-yakit-sevkiyatini-yasaklamamasini-talep-etti-1109125881.html
AB Komisyonu, ABD’den Avrupa'ya dizel yakıt sevkiyatını yasaklamamasını talep etti
AB Komisyonu, ABD’den Avrupa'ya dizel yakıt sevkiyatını yasaklamamasını talep etti
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ABD'de dizel yakıt ihracatına yönelik olası kısıtlamalarla ilgili tartışmalar sürerken, Avrupa Birliği'nin Enerji Komiseri Jorgensen, AB Komisyonu'nun ABD'den... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jorgensen, AB enerji bakanlarının Dublin’de düzenlenen gayri resmi toplantısında AB Komisyonu'nun ABD'den Avrupa'ya dizel yakıt sevkiyatını yasaklamamasını talep ettiğini söyledi.Jorgensen, gazetecilerin ABD'nin dizel yakıt ihracatına getirebileceği yasağa ilişkin soruları üzerine şu yanıtı verdi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, yurt içinde artan fiyatlar nedeniyle Washington'un dizel yakıt ihracatına yasak getirmeyi ‘ciddi şekilde değerlendirdiğini’ açıklamıştı.Avrupa son yıllarda Rus enerji kaynaklarından uzaklaşırken ABD'den alımını büyük ölçüde artırdı. AB, herhangi bir ilave yakıt hacmi tedarik etmeksizin, artan fiyatlar nedeniyle enerji kaynakları için halihazırda fazladan 100 milyar euro ödeme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html
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ab, ab komisyonu, avrupa birliği, abd, dizel yakıt, washington, donald trump, avrupa
AB Komisyonu, ABD’den Avrupa'ya dizel yakıt sevkiyatını yasaklamamasını talep etti
ABD'de dizel yakıt ihracatına yönelik olası kısıtlamalarla ilgili tartışmalar sürerken, Avrupa Birliği'nin Enerji Komiseri Jorgensen, AB Komisyonu'nun ABD'den Avrupa'ya dizel sevkiyatını yasaklamamasını talep ettiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jorgensen, AB enerji bakanlarının Dublin’de düzenlenen gayri resmi toplantısında AB Komisyonu'nun ABD'den Avrupa'ya dizel yakıt sevkiyatını yasaklamamasını talep ettiğini söyledi.
Jorgensen, gazetecilerin ABD'nin dizel yakıt ihracatına getirebileceği yasağa ilişkin soruları üzerine şu yanıtı verdi:
Hem Amerikalı mevkidaşıma hem de kamuoyuna, bu zorlu dönemde enerji kaynaklarının serbest akışının kısıtlanmasının hem bizim hem de kendileri için iyi olmayacağına dair son derece net bir mesaj ilettim.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, yurt içinde artan fiyatlar nedeniyle Washington'un dizel yakıt ihracatına yasak getirmeyi ‘ciddi şekilde değerlendirdiğini’ açıklamıştı.
Avrupa son yıllarda Rus enerji kaynaklarından uzaklaşırken ABD'den alımını büyük ölçüde artırdı. AB, herhangi bir ilave yakıt hacmi tedarik etmeksizin, artan fiyatlar nedeniyle enerji kaynakları için halihazırda fazladan 100 milyar euro ödeme yaptı.