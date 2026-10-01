https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-suudi-arabistani-korumasam-gezegenden-silinmis-olurdu-1109205209.html
Trump: 'Suudi Arabistan’ı korumasam, gezegenden silinmiş olurdu'
Trump: 'Suudi Arabistan’ı korumasam, gezegenden silinmiş olurdu'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, İran ile "gerçek bir anlaşma" yapmak istediğini söyledi. ABD’nin Suudi Arabistan’a Husi saldırılarında destek olmadığı yönündeki haberlere ilişkin ise ‘Korumasam, gezegenden silinmiş olurdu’ ifadelerini kullandı.
2026-10-01T17:45+0300
2026-10-01T17:45+0300
2026-10-01T17:45+0300
dünya
donald trump
suudi arabistan
i̇ran
benyamin netanyahu
i̇srail
time
gadi eisenkot
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109139027_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1de16cdaa658a3d02c41e025f5fc1f5a.jpg
Trump, TIME dergisine verdiği röportajdaSuudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırıları hatırlatıldığında Riyad'la ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları korudum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şimdi var olamazdı. Gezegenden silinmiş olurdu" dedi.Ayrıca, "İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum" diyen Trump, İran'ın saldırılara Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermesinden endişe edip etmedikleri sorusuna da yanıt verdi.Geçen hafta İran'ı "ortadan kaldıracaklarını" söylediğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün" ifadelerini kullandı.Trump'a, kendisini "barış başkanı" olarak tanımlarken bir halkı ortadan kaldırmaktan söz etmesinin nasıl açıklanabileceği de soruldu. Trump bu soruya, "Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.'Teklif yeterli değildi'Trump, İran'ın ateşkes teklifini neden kabul etmediği sorusuna ise Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir teklif sunduğunu, ancak teklifin yeterli olmadığını söyledi."Bu teklifin bazı yönlerini gördünüz, hepsini değil. Hiç yeterli değildi" diyen Trump, İran'la anlaşmaya açık olduğunun da sinyalini verdi.Trump ayrıca ABD'nin mühimmat stoklarının tükendiği yönündeki haberleri reddetti. Bazı mühimmat türlerinin seviyesinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu kabul eden Trump, buna karşılık ABD'nin "şimdiye kadarki en yüksek gücüne ulaşmış" mühimmat seçeneklerine sahip olduğunu savundu.Netanyahu'ya destek sorusunu geçiştirdiTrump, İsrail'de yapılacak seçimlerde Benyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.İsrail seçimlerinde Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorusuna Trump, "Artık siyasetle ilgilenmiyorum, sadece popüler olduğumuzu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Sorunun tekrarlanması üzerine ise "Hayır, benim önceliğim, İsrail'i savunmalarına yardım etmek" ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un seçimi kazanması halinde nasıl bir tutum takınacağı sorulan Trump, Eisenkot hakkında "kötü şeyler duymadığını" söyledi. Netanyahu için de "İnsanlar tıpkı beni defalarca gözden çıkardıkları gibi Bibi'yi de defalarca gözden çıkardılar. Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ingiliz-basini-abd-husileri-caydirmak-icin-suudi-arabistana-hava-destegi-saglamayi-reddetti-1108773131.html
suudi arabistan
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109139027_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e9f0823317c1899f43823e5084f9ba52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, suudi arabistan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail, time, gadi eisenkot, haberler
donald trump, suudi arabistan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail, time, gadi eisenkot, haberler
Trump: 'Suudi Arabistan’ı korumasam, gezegenden silinmiş olurdu'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zayıflatıldığını savunarak Tahran'la "gerçek bir anlaşma" yapmak istediğini söyledi. ABD’nin Suudi Arabistan’a Husi saldırılarında destek olmadığı yönündeki haberlere ilişkin ise ‘Korumasam, gezegenden silinmiş olurdu’ ifadelerini kullandı.
Trump, TIME dergisine verdiği röportajdaSuudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırıları hatırlatıldığında Riyad'la ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları korudum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şimdi var olamazdı. Gezegenden silinmiş olurdu" dedi.
Ayrıca, "İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum" diyen Trump, İran'ın saldırılara Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermesinden endişe edip etmedikleri sorusuna da yanıt verdi.
Geçen hafta İran'ı "ortadan kaldıracaklarını" söylediğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün" ifadelerini kullandı.
Trump'a, kendisini "barış başkanı" olarak tanımlarken bir halkı ortadan kaldırmaktan söz etmesinin nasıl açıklanabileceği de soruldu. Trump bu soruya, "Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.
Trump, İran'ın ateşkes teklifini neden kabul etmediği sorusuna ise Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir teklif sunduğunu, ancak teklifin yeterli olmadığını söyledi.
"Bu teklifin bazı yönlerini gördünüz, hepsini değil. Hiç yeterli değildi" diyen Trump, İran'la anlaşmaya açık olduğunun da sinyalini verdi.
ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından
İran'a yönelik saldırılarını artırıp artırmayacağı sorusuna ise Trump, "Bu, mümkün" yanıtını verdi.
Trump ayrıca ABD'nin mühimmat stoklarının tükendiği yönündeki haberleri reddetti. Bazı mühimmat türlerinin seviyesinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu kabul eden Trump, buna karşılık ABD'nin "şimdiye kadarki en yüksek gücüne ulaşmış" mühimmat seçeneklerine sahip olduğunu savundu.
Netanyahu'ya destek sorusunu geçiştirdi
Trump, İsrail'de yapılacak seçimlerde Benyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.
İsrail seçimlerinde Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorusuna Trump, "Artık siyasetle ilgilenmiyorum, sadece popüler olduğumuzu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Sorunun tekrarlanması üzerine ise "Hayır, benim önceliğim, İsrail'i savunmalarına yardım etmek" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un seçimi kazanması halinde nasıl bir tutum takınacağı sorulan Trump, Eisenkot hakkında "kötü şeyler duymadığını" söyledi. Netanyahu için de "İnsanlar tıpkı beni defalarca gözden çıkardıkları gibi Bibi'yi de defalarca gözden çıkardılar. Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım" dedi.