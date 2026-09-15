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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ingiliz-basini-abd-husileri-caydirmak-icin-suudi-arabistana-hava-destegi-saglamayi-reddetti-1108773131.html
İngiliz basını: ABD, Husileri caydırmak için Suudi Arabistan'a hava desteği sağlamayı reddetti
İngiliz basını: ABD, Husileri caydırmak için Suudi Arabistan'a hava desteği sağlamayı reddetti
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Veliaht Prens Selman'ın Husilere karşı Başkan Trump'tan hava desteği talep ettiği ancak İran'a odaklanan Beyaz Saray'ın bu talebi geri çevirdiği bildirildi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T10:57+0300
2026-09-15T10:57+0300
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suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
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suudi arabistan
riyad
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ABD'nin Yemen'deki Husileri caydırmak amacıyla Suudi Arabistan'a hava desteği vermeyi reddettiği belirtildi.İngiliz basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. Ancak Washington, İran ile yaşanan çatışmalara odaklandığını belirterek bu talebe olumsuz yanıt verdi.Stratejik boğazda artan gerilimGazete, mevcut durumu 2018'den bu yana Veliaht Prens için karşılaşılan en büyük test olarak nitelendirdi.Eylül başında Yemen'in güneybatısında başlattıkları operasyonlarla Kızıldeniz kıyılarını ve Bab el-Mandeb Boğazı yakınlarını hedef alan Husiler, bölgede kontrolü ele geçirdi. Temmuz ayında Suudi limanlarına abluka ilan eden Ensarullah hareketinin taleplerini 'şantaj' olarak değerlendiren Riyad, tırmanış ile yeni bir ateşkes arasında kararsızlık yaşıyor.Petrol üretiminde 36 yılın en düşük seviyesiGüneyde Husilerin taarruzu ve kuzeyde Irak'taki Şii milislerin tehdidiyle karşı karşıya kalan Riyad yönetimi, İHA saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapatmak zorunda kaldı. Bu gelişmelerin etkisiyle Ağustos ayında ülkenin petrol üretimi son 36 yılın en düşük seviyesi olan günlük 6.2 milyon varile geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iranli-ust-duzey-guvenlik-yetkilisi-sartlarimiz-yerine-getirilene-kadar-gorusme-yok-1108768870.html
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ortadoğu, abd, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, donald trump, suudi arabistan, riyad, washington, husiler, ensarullah, yemen
ortadoğu, abd, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, donald trump, suudi arabistan, riyad, washington, husiler, ensarullah, yemen

İngiliz basını: ABD, Husileri caydırmak için Suudi Arabistan'a hava desteği sağlamayı reddetti

10:57 15.09.2026
© REUTERS MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED FORCESSuudi destekli Yemen güçleri bir tank üzerinde Husiler'in bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Suudi destekli Yemen güçleri bir tank üzerinde Husiler'in bulunduğu bölgeyi hedef aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© REUTERS MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED FORCES
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Veliaht Prens Selman'ın Husilere karşı Başkan Trump'tan hava desteği talep ettiği ancak İran'a odaklanan Beyaz Saray'ın bu talebi geri çevirdiği bildirildi.
ABD'nin Yemen'deki Husileri caydırmak amacıyla Suudi Arabistan'a hava desteği vermeyi reddettiği belirtildi.

İngiliz basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. Ancak Washington, İran ile yaşanan çatışmalara odaklandığını belirterek bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Stratejik boğazda artan gerilim

Gazete, mevcut durumu 2018'den bu yana Veliaht Prens için karşılaşılan en büyük test olarak nitelendirdi.

Eylül başında Yemen'in güneybatısında başlattıkları operasyonlarla Kızıldeniz kıyılarını ve Bab el-Mandeb Boğazı yakınlarını hedef alan Husiler, bölgede kontrolü ele geçirdi.

Temmuz ayında Suudi limanlarına abluka ilan eden Ensarullah hareketinin taleplerini 'şantaj' olarak değerlendiren Riyad, tırmanış ile yeni bir ateşkes arasında kararsızlık yaşıyor.

Petrol üretiminde 36 yılın en düşük seviyesi

Güneyde Husilerin taarruzu ve kuzeyde Irak'taki Şii milislerin tehdidiyle karşı karşıya kalan Riyad yönetimi, İHA saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapatmak zorunda kaldı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Ağustos ayında ülkenin petrol üretimi son 36 yılın en düşük seviyesi olan günlük 6.2 milyon varile geriledi.
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