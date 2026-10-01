Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa Birliği, ekonomi alanındaki hatalar nedeniyle kendi kendine dağılacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tahliye-olmustu-gazeteci-ali-cagatay-beraat-etti-1109210487.html
Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti
Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 ay tutuklu kalan gazeteci Ali Çağatay, yargılandığı davada beraat etti. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T19:57+0300
2026-10-01T20:40+0300
türki̇ye
ali çağatay
hapis
hapis cezası
hapis istemi
zorlama hapis kararı
hapishane
gazeteci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106922461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b6b0f834914690dcf7231c9b435a7f5.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca Çağatay'a tazminat hakkı bulunduğunu bildirdi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında kişisel sosyal medya hesabından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 26 Haziran'da tutuklanan Çağatay, 10 Eylül'de tahliye edilmişti.Ali Çağatay kimdir?Gazeteci Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yaptı. Çağatay, Sputnik Radyo programcısı olarak çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/radyo-programcisi-ve-gazeteci-ali-cagatay-tahliye-edildi-1108670244.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106922461_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f248108106df75d833e35a0fa705a583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali çağatay, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, gazeteci
ali çağatay, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, gazeteci

Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti

19:57 01.10.2026 (güncellendi: 20:40 01.10.2026)
© SputnikAli Çağatay
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Sputnik
Abone ol
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 ay tutuklu kalan gazeteci Ali Çağatay, yargılandığı davada beraat etti.
Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca Çağatay'a tazminat hakkı bulunduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında kişisel sosyal medya hesabından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 26 Haziran'da tutuklanan Çağatay, 10 Eylül'de tahliye edilmişti.

Ali Çağatay kimdir?

Gazeteci Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yaptı. Çağatay, Sputnik Radyo programcısı olarak çalıştı.
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
TÜRKİYE
Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi
10 Eylül, 17:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала