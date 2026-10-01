https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tahliye-olmustu-gazeteci-ali-cagatay-beraat-etti-1109210487.html
Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti
Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 ay tutuklu kalan gazeteci Ali Çağatay, yargılandığı davada beraat etti. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T19:57+0300
2026-10-01T19:57+0300
2026-10-01T20:40+0300
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hapis istemi
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hapishane
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Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca Çağatay'a tazminat hakkı bulunduğunu bildirdi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında kişisel sosyal medya hesabından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 26 Haziran'da tutuklanan Çağatay, 10 Eylül'de tahliye edilmişti.Ali Çağatay kimdir?Gazeteci Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yaptı. Çağatay, Sputnik Radyo programcısı olarak çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/radyo-programcisi-ve-gazeteci-ali-cagatay-tahliye-edildi-1108670244.html
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ali çağatay, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, gazeteci
ali çağatay, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, gazeteci
Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti
19:57 01.10.2026 (güncellendi: 20:40 01.10.2026)
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 ay tutuklu kalan gazeteci Ali Çağatay, yargılandığı davada beraat etti.
Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca Çağatay'a tazminat hakkı bulunduğunu bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında kişisel sosyal medya hesabından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 26 Haziran'da tutuklanan Çağatay, 10 Eylül'de tahliye edilmişti.
Gazeteci Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yaptı. Çağatay, Sputnik Radyo programcısı olarak çalıştı.