https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tahliye-olmustu-gazeteci-ali-cagatay-beraat-etti-1109210487.html

Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti

Tahliye olmuştu: Gazeteci Ali Çağatay beraat etti

Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 ay tutuklu kalan gazeteci Ali Çağatay, yargılandığı davada beraat etti. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T19:57+0300

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Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan davada İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca Çağatay'a tazminat hakkı bulunduğunu bildirdi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında kişisel sosyal medya hesabından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. 26 Haziran'da tutuklanan Çağatay, 10 Eylül'de tahliye edilmişti.Ali Çağatay kimdir?Gazeteci Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yaptı. Çağatay, Sputnik Radyo programcısı olarak çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/radyo-programcisi-ve-gazeteci-ali-cagatay-tahliye-edildi-1108670244.html

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ali çağatay, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, hapishane, gazeteci