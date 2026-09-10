https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/radyo-programcisi-ve-gazeteci-ali-cagatay-tahliye-edildi-1108670244.html
Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi
Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Haziran ayında tutuklanan Sputnik Radyo programcısı gazeteci Ali Çağatay ilk duruşmada tahliye edildi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T17:50+0300
2026-09-10T17:50+0300
2026-09-10T18:01+0300
türki̇ye
ali çağatay
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
tahliye
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Gazeteci ve radyo programcısı Ali Çağatay, ilk duruşmada tahliye edildi. Çağatay hakkında, Haziran ayında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İlk duruşmada tahliye edildi Sputnik Radyo'da sabah programı sunan Çağatay hakkında açılan dava bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmaya Çağatay'ın yakınlarının yanı sıra medya temsilcileri ve dinleyicileri katıldı. Mahkeme, ‘sanığın savunmasının alınmış olmasını, toplanacak bir delil kalmamasını, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini, bu suçlar için yasada öngörülen ceza ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi’ dikkate alarak, Ali Çağatay'ın tahliyesine karar verdi. Ne olmuştu?Haziran 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında, kişisel X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili ses getiren haberi yorumlamıştı. 26 Haziran 2026’da mahkemenin tutuklanmasını hükmettiği gazeteci 76 gün tutuklu kaldı. Ali Çağatay kimdir?2020 yılından beri Sputnik Radyo'da günlük program sunan Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yapmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ali-cagatayin-avukati-kazan-paylasimda-suc-unsuru-yok----1106922615.html
türki̇ye
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ali çağatay, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
ali çağatay, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi
17:50 10.09.2026 (güncellendi: 18:01 10.09.2026)
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Haziran ayında tutuklanan Sputnik Radyo programcısı gazeteci Ali Çağatay ilk duruşmada tahliye edildi.
Gazeteci ve radyo programcısı Ali Çağatay, ilk duruşmada tahliye edildi. Çağatay hakkında, Haziran ayında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
İlk duruşmada tahliye edildi
Sputnik Radyo'da sabah programı sunan Çağatay hakkında açılan dava bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmaya Çağatay'ın yakınlarının yanı sıra medya temsilcileri ve dinleyicileri katıldı. Mahkeme, ‘sanığın savunmasının alınmış olmasını, toplanacak bir delil kalmamasını, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini, bu suçlar için yasada öngörülen ceza ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi’ dikkate alarak, Ali Çağatay'ın tahliyesine karar verdi.
Haziran 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağatay hakkında, kişisel X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili ses getiren haberi yorumlamıştı. 26 Haziran 2026’da mahkemenin tutuklanmasını hükmettiği gazeteci 76 gün tutuklu kaldı.
2020 yılından beri Sputnik Radyo'da günlük program sunan Ali Çağatay, daha önce Hürriyet, Radikal gazeteleri ve Habertürk Televizyonu gibi büyük yayın kuruluşlarında haber müdürlüğü yapmıştır.