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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasi-eski-spk-baskani-ifade-verecek-1109152983.html
Fon soruşturması: Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturması: Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Sputnik Türkiye
Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T11:37+0300
2026-09-30T12:23+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
spk başkanı i̇brahim ömer gönül
fon soruşturması
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Fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.İfadeye gidecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek.İbrahim Ömer Gönül kimdir?İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora derecesi aldı.Profesyonel kariyerine Şekerbank T.A.Ş. Sabit Gelirli Menkul Kıymetler Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Dr. İbrahim Ömer GÖNÜL, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Dr. İbrahim Ömer GÖNÜL, bu görevinin yanı sıra, sermaye piyasalarındaki değerleme faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürüttü.Dr. İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı ve 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasi-is-insani-cengiz-avci-hakkinda-yakalama-karari--1109144487.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), spk başkanı i̇brahim ömer gönül, fon soruşturması
sermaye piyasası kurulu (spk), spk başkanı i̇brahim ömer gönül, fon soruşturması

Fon soruşturması: Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek

11:37 30.09.2026 (güncellendi: 12:23 30.09.2026)
İbrahim Ömer Gönül
 İbrahim Ömer Gönül - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.
Fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

İfadeye gidecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek.
İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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İbrahim Ömer Gönül kimdir?

İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora derecesi aldı.
Profesyonel kariyerine Şekerbank T.A.Ş. Sabit Gelirli Menkul Kıymetler Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Dr. İbrahim Ömer GÖNÜL, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Dr. İbrahim Ömer GÖNÜL, bu görevinin yanı sıra, sermaye piyasalarındaki değerleme faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürüttü.
Dr. İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı ve 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.
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