https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spkdan-tasfiye-edilen-fonlar-icin-kritik-ara-odeme-karari-1109181857.html

SPK’dan tasfiye edilen fonlar için kritik ara ödeme kararı

SPK’dan tasfiye edilen fonlar için kritik ara ödeme kararı

Sputnik Türkiye

SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonlarında yatırımcılara nihai tasfiye tamamlanmadan ara ödeme yapılmasına karar verdi. Net... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T07:46+0300

2026-10-01T07:46+0300

2026-10-01T07:46+0300

ekonomi̇

pusula

merkez kayıt kuruluşu (mkk)

tl

sermaye piyasası kurulu (spk)

merkezi kayıt kuruluşu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında parasını bekleyen yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonlarda, nihai sürecin tamamlanması beklenmeden ara ödeme yapılacak.SPK kararına göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine yapılacak ödemeler, nihai tasfiye sonucuna mahsup edilecek. Ara ödemelerin belirlenmesinde ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan net yatırım tutarı esas alınacak.SPK ara ödemelerinde 1 milyon TL sınırıYeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ödeme miktarına ilişkin oldu. Ödeme gününde hesaplanan net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara tutarın tamamı ara ödeme olarak aktarılacak.Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde bulunan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında azami 1 milyon TL ödenecek. Böylece yatırımcıların nihai tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden fonlardaki varlıklarının bir bölümüne erişebilmesinin önü açıldı.Ödemeler para piyasası fonlarından başlayacakSPK kararına göre ara ödeme uygulamasında para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin ivedilikle aktarılması öngörülüyor.Ara ödeme sırasında yatırımcılardan katılma payı iadesi alınmayacak. Paylara ilişkin mahsuplaşma, fonların nihai tasfiye aşamasında gerçekleştirilecek. Yapılan ara ödeme de nihai tasfiye sonucunda yatırımcıya düşen tutardan mahsup edilecek.A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında süreç nasıl işleyecek?SPK, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin de öncelik sırasını belirledi.Bu şirketlerin fonlarında tasfiye işlemlerinde öncelik, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan ve yatırımcı sayısı en yüksek fonlara verilecek.Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak daha önce alım-satıma kapatılmış diğer fonlar ise likidite ve portföy koşulları dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından yeniden işleme açılabilecek.131 fon için tasfiye süreci başlatılmıştıSPK, 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlatmıştı. Tasfiye kapsamındaki şirketler Tera, Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy olarak açıklanmıştı.Kurul, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için iki bankayı yetkilendirmişti. Tera Portföy'ün fonları için Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye sürecini yürütmekle yetkili kuruluş olarak görevlendirilmişti.Tasfiye sürecinde fon varlıklarının yatırımcıların menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın yatırımcıların katılma payı sahipliği oranları doğrultusunda hesaplara aktarılması öngörülüyor.Tasfiyenin tamamlanması beklenmeyecekSon kararla birlikte özellikle Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılar açısından kritik bir değişikliğe gidilmiş oldu.Yatırımcıların tüm tasfiye işlemlerinin sonuçlanmasını beklemesi yerine, belirlenen şartları karşılayan hesaplara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Nihai hesaplaşma ise fonların tasfiye süreci tamamlandığında gerçekleştirilecek.

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pusula, merkez kayıt kuruluşu (mkk), tl, sermaye piyasası kurulu (spk), merkezi kayıt kuruluşu