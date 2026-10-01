https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/somada-maden-ocaginda-gocuk-5-isci-gocuk-altinda-kaldi-1109201256.html

Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında

Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında

Sputnik Türkiye

Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük medyada geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 5 işçi aranıyor. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:24+0300

2026-10-01T15:24+0300

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türki̇ye

manisa valiliği

soma

maden

göçük

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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 5 maden işçisini kurtarma çalışması sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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türki̇ye

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manisa valiliği, soma, maden, göçük