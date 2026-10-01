https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/somada-maden-ocaginda-gocuk-5-isci-gocuk-altinda-kaldi-1109201256.html
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında
Sputnik Türkiye
Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük medyada geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 5 işçi aranıyor. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T15:24+0300
2026-10-01T15:24+0300
2026-10-01T16:06+0300
türki̇ye
manisa valiliği
soma
maden
göçük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109201100_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_02865c1328e9e914c61612e73ee83d12.jpg
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 5 maden işçisini kurtarma çalışması sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html
türki̇ye
soma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109201100_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_26c319b4d20bf086a40a7d2136981c1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manisa valiliği, soma, maden, göçük
manisa valiliği, soma, maden, göçük
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında
15:24 01.10.2026 (güncellendi: 16:06 01.10.2026)
Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük medyada geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 5 işçi aranıyor.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 5 maden işçisini kurtarma çalışması sürüyor.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."
Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.