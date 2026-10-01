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Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında
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Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük medyada geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 5 işçi aranıyor. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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soma
maden
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 5 maden işçisini kurtarma çalışması sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html
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manisa valiliği, soma, maden, göçük
manisa valiliği, soma, maden, göçük

Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında

15:24 01.10.2026 (güncellendi: 16:06 01.10.2026)
© Soner ÖvümlüSoma
Soma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Soner Övümlü
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Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük medyada geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 5 işçi aranıyor.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 5 maden işçisini kurtarma çalışması sürüyor.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."
Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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