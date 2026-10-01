https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sessiz-tehlike-genc-yasta-basliyor-her-13-gencten-birinde-damar-plagi-oldugu-tespit-edildi-1109203520.html

Sessiz tehlike genç yaşta başlıyor: Her 13 gençten birinde damar plağı olduğu tespit edildi

Sessiz tehlike genç yaşta başlıyor: Her 13 gençten birinde damar plağı olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

Danimarka ve İspanya'da 16 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmada, kalp-damar hastalığı belirtisi bulunmayan katılımcıların yüzde 57.1'inde damar plağı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T16:37+0300

2026-10-01T16:37+0300

2026-10-01T16:37+0300

sağlik

kalp

damar

kalp damar hastalığı

felç

kalp krizi

araştırma

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Kalp krizi ve felcin başlıca nedenlerinden damarlarda plak birikmesine neden olan aterosklerozun genç yaşlarda ve hiçbir belirti vermeden başlayabildiği ortaya kondu. Araştırma, geleneksel risk değerlendirmelerinde düşük riskli görünen bazı kişilerde de damarların içinde plak oluşmaya başladığını gösterdi.Çalışma, Kopenhag'daki Rigshospitalet'ten Kardiyoloji Profesörü Henning Bundgaard ile İspanya'daki "Carlos III Ulusal Kardiyovasküler Araştırma Merkezi" (CNIC) Bilim Direktörü ve kardiyolog Dr. Borja Ibanez liderliğinde gerçekleştirildi.Araştırmaya Danimarka ve İspanya'dan, daha önce aterosklerotik kalp-damar hastalığı tanısı almamış 18-70 yaş arasındaki 16 bin 808 kişi katıldı.Katılımcıların boyun bölgesindeki şah damarları, bacaklardaki atardamarları ve kalbi besleyen koroner damarları görüntülendi. İncelemeler sonucunda katılımcıların yüzde 57.1'inde en az bir damarda aterosklerotik plak bulundu.30 yaşından önce de ortaya çıkıyorAraştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, damar plaklarının genç yetişkinlerde de görülmesi oldu.18-29 yaş grubundaki yaklaşık her 13 kişiden birinde, en az bir damarda ateroskleroz belirtisi tespit edildi. Hastalığın görülme sıklığı yaş ilerledikçe düzenli olarak arttı ve 60-70 yaş grubunda yaklaşık her 10 kişiden 9'una ulaştı.Araştırmada erkeklerde aterosklerozun kadınlara kıyasla daha erken yaşlarda arttığı görüldü. Erkeklerdeki genel gelişim seyri, kadınların yaklaşık 5 ila 10 yıl önünde seyretti.Kadınlarda ise en belirgin artış 40-60 yaşları arasında, menopoz döneminin de büyük ölçüde denk geldiği yıllarda görüldü.Araştırmacılar ayrıca kalbi besleyen koroner damarlarında plak bulunan kişilerin büyük bölümünde boyun veya bacak damarlarında da plak bulunduğunu tespit etti.Bu durumun gelecekte taramaları kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Boyun ve bacak damarları ultrasonla daha kolay ve hızlı şekilde görüntülenebiliyor.Geleneksel risk hesaplamaları bazı vakaları yakalayamadıAraştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu, geleneksel kalp-damar hastalığı risk hesaplamalarının mevcut ateroskleroz vakalarının yalnızca küçük bir bölümünü belirleyebilmesi oldu.Günümüzde yaş, tansiyon, kolesterol ve sigara kullanımı gibi faktörler üzerinden kişinin gelecekte kalp-damar hastalığı yaşama olasılığı hesaplanıyor. Ancak araştırma, bu ölçümlerde görece düşük riskli görünen kişilerde bile damar plağının halihazırda oluşmuş olabileceğini gösterdi.Araştırmanın 2027-2032 döneminde yapılması planlanan ikinci aşamasında, görüntülemeyle tespit edilen sessiz ateroskleroza erken müdahalenin hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığı ve kalp-damar olaylarını önleyip önlemediği araştırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/beslenme-ve-depresyon-baglantisi-islenmis-gidalari-azaltanlarda-dikkat-ceken-degisim-1109193568.html

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kalp, damar, kalp damar hastalığı, felç, kalp krizi, araştırma