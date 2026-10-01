https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/beslenme-ve-depresyon-baglantisi-islenmis-gidalari-azaltanlarda-dikkat-ceken-degisim-1109193568.html
Beslenme ve depresyon bağlantısı: İşlenmiş gıdaları azaltanlarda dikkat çeken değişim
Beslenme ve depresyon bağlantısı: İşlenmiş gıdaları azaltanlarda dikkat çeken değişim
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California Üniversitesi San Francisco'da yapılan küçük çaplı araştırmada, ultra işlenmiş gıda tüketimini yüzde 85'ten fazla azaltan katılımcıların depresyon... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T13:18+0300
2026-10-01T13:18+0300
2026-10-01T13:18+0300
sağlik
yemek
ultra işlenmiş gıdalar
diyabet
depresyon
bağırsak
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California Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacıları tarafından yürütülen ve 23 Eylül'de JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma, 20 kişinin katıldığı küçük çaplı bir pilot araştırma olarak gerçekleştirildi.Katılımcılar ultra işlenmiş gıda tüketimlerini yüzde 85'ten fazla azalttı. Bunun ardından depresyon belirtilerini değerlendiren üç farklı ölçümde orta ila yüksek düzeyde iyileşme, kaygı ölçümlerinde ise daha sınırlı bir iyileşme görüldü.Ultra işlenmiş gıdalar arasında paketli atıştırmalıklar, fast food, şekerli içecekler ve endüstriyel olarak üretilmiş diğer gıdalar bulunuyor. Bu ürünlerde koruyucu maddeler, yapay renklendiriciler, lezzet artırıcılar ve emülgatörler bulunabiliyor.Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı araştırılıyorAraştırmaya katılanların ortalama yaşı 44 olurken, yüzde 70'ini kadınlar oluşturdu. Katılımcıların tamamında yüksek vücut kitle indeksinin yanı sıra yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek LDL kolesterol gibi en az bir metabolik sorun bulunuyordu.Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup dört hafta boyunca normal beslenme düzenini sürdürürken diğer grup ultra işlenmiş gıdaların düşük olduğu bir beslenme düzenine geçti. Dört haftanın ardından grupların beslenme düzenleri değiştirildi.Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdalar ile depresyon arasındaki olası bağlantının bağırsak sağlığıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.Uzmanlara göre ultra işlenmiş gıdalar bağırsakların koruyucu yapısına zarar vererek vücutta düşük seviyeli kronik iltihaplanmaya yol açabilir. Bunun depresyona doğrudan katkıda bulunabileceği veya kişileri depresyona karşı daha savunmasız hale getirebileceği değerlendiriliyor.Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca 20 kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle bulguların henüz ön sonuç niteliğinde olduğunu vurguladı.Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Andrew Krystal, araştırmanın daha geniş kapsamlı bir çalışmanın yapılabilir olduğunu gösterdiğini belirtti. Araştırma ekibi, sonuçları daha büyük bir grupta incelemeyi planlıyor. İkinci aşama için katılımcı alımının 2028'de başlaması bekleniyor.
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yemek, ultra işlenmiş gıdalar, diyabet, depresyon, bağırsak
yemek, ultra işlenmiş gıdalar, diyabet, depresyon, bağırsak
Beslenme ve depresyon bağlantısı: İşlenmiş gıdaları azaltanlarda dikkat çeken değişim
California Üniversitesi San Francisco'da yapılan küçük çaplı araştırmada, ultra işlenmiş gıda tüketimini yüzde 85'ten fazla azaltan katılımcıların depresyon belirtilerinde belirgin iyileşme görüldü. Araştırmacılar, sonuçların henüz ön bulgu olduğunu belirtti.
California Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacıları tarafından yürütülen ve 23 Eylül'de JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma, 20 kişinin katıldığı küçük çaplı bir pilot araştırma olarak gerçekleştirildi.
Katılımcılar ultra işlenmiş gıda tüketimlerini yüzde 85'ten fazla azalttı. Bunun ardından depresyon belirtilerini değerlendiren üç farklı ölçümde orta ila yüksek düzeyde iyileşme, kaygı ölçümlerinde ise daha sınırlı bir iyileşme görüldü.
Ultra işlenmiş gıdalar arasında paketli atıştırmalıklar, fast food, şekerli içecekler ve endüstriyel olarak üretilmiş diğer gıdalar bulunuyor. Bu ürünlerde koruyucu maddeler, yapay renklendiriciler, lezzet artırıcılar ve emülgatörler bulunabiliyor.
Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı araştırılıyor
Araştırmaya katılanların ortalama yaşı 44 olurken, yüzde 70'ini kadınlar oluşturdu. Katılımcıların tamamında yüksek vücut kitle indeksinin yanı sıra yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek LDL kolesterol gibi en az bir metabolik sorun bulunuyordu.
Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup dört hafta boyunca normal beslenme düzenini sürdürürken diğer grup ultra işlenmiş gıdaların düşük olduğu bir beslenme düzenine geçti. Dört haftanın ardından grupların beslenme düzenleri değiştirildi.
Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdalar ile depresyon arasındaki olası bağlantının bağırsak sağlığıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.
Uzmanlara göre ultra işlenmiş gıdalar bağırsakların koruyucu yapısına zarar vererek vücutta düşük seviyeli kronik iltihaplanmaya yol açabilir. Bunun depresyona doğrudan katkıda bulunabileceği veya kişileri depresyona karşı daha savunmasız hale getirebileceği değerlendiriliyor.
Araştırmacılar, çalışmanın yalnızca 20 kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle bulguların henüz ön sonuç niteliğinde olduğunu vurguladı.
Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Andrew Krystal, araştırmanın daha geniş kapsamlı bir çalışmanın yapılabilir olduğunu gösterdiğini belirtti. Araştırma ekibi, sonuçları daha büyük bir grupta incelemeyi planlıyor. İkinci aşama için katılımcı alımının 2028'de başlaması bekleniyor.