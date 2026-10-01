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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusyadan-batiya-kaliningrad-uyarisi-1109205078.html
Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı
Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere, Rusya'nın Kaliningrad bölgesini savunma... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T17:27+0300
2026-10-01T17:27+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
rusya
moldova
kaliningrad
agi̇t
nato
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Polyanskiy, basına kapalı gerçekleştirilen AGİT Daimi Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın doktrin belgelerinde Kaliningrad'ın abluka altına alınmasına verilecek olası karşılığın açıkça yer aldığını belirtti.Bölgede düzenlenen NATO tatbikatlarını “doğrudan güç kullanma tehdidi” olarak nitelendiren Polyanskiy, söz konusu faaliyetlerin savunma amaçlı olmadığını vurguladı.Polyanskiy, Avrupa ülkelerini Moldova'yı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için lojistik merkeze dönüştürmeye çalışmakla suçlayarak, Moldova üzerinden Avrupa'da üretilen insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin güzergahların bulunduğunu ve ülkede dron montaj tesisleri kurulmasının planlandığını ifade etti.Avrupa ülkelerinin kamuoyunu “Rus tehdidi” söylemiyle korkuttuğunu da ifade eden Polyanskiy, Rusya karşıtlığının körüklendiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/patrusev-putin-kaliningrad-bolgesinin-guvenliginin-saglanmasi-icin-gerekli-tum-talimatlari-verdi-1109202898.html
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dmitriy polyanskiy, rusya, moldova, kaliningrad, agi̇t, nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
dmitriy polyanskiy, rusya, moldova, kaliningrad, agi̇t, nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)

Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı

17:27 01.10.2026
© Sputnik / İgor ZaremboKaliningrad'daki Pregolya Nehri
Kaliningrad'daki Pregolya Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / İgor Zarembo
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Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere, Rusya'nın Kaliningrad bölgesini savunma kararlılığından şüphe etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Polyanskiy, basına kapalı gerçekleştirilen AGİT Daimi Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın doktrin belgelerinde Kaliningrad'ın abluka altına alınmasına verilecek olası karşılığın açıkça yer aldığını belirtti.
Bölgede düzenlenen NATO tatbikatlarını “doğrudan güç kullanma tehdidi” olarak nitelendiren Polyanskiy, söz konusu faaliyetlerin savunma amaçlı olmadığını vurguladı.
Polyanskiy, Avrupa ülkelerini Moldova'yı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için lojistik merkeze dönüştürmeye çalışmakla suçlayarak, Moldova üzerinden Avrupa'da üretilen insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin güzergahların bulunduğunu ve ülkede dron montaj tesisleri kurulmasının planlandığını ifade etti.
Avrupa ülkelerinin kamuoyunu “Rus tehdidi” söylemiyle korkuttuğunu da ifade eden Polyanskiy, Rusya karşıtlığının körüklendiğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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