https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusyadan-batiya-kaliningrad-uyarisi-1109205078.html
Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı
Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere, Rusya'nın Kaliningrad bölgesini savunma... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T17:27+0300
2026-10-01T17:27+0300
2026-10-01T17:27+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
rusya
moldova
kaliningrad
agi̇t
nato
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109204902_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_0711f15bd0463c9262463f4af01af809.jpg
Polyanskiy, basına kapalı gerçekleştirilen AGİT Daimi Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın doktrin belgelerinde Kaliningrad'ın abluka altına alınmasına verilecek olası karşılığın açıkça yer aldığını belirtti.Bölgede düzenlenen NATO tatbikatlarını “doğrudan güç kullanma tehdidi” olarak nitelendiren Polyanskiy, söz konusu faaliyetlerin savunma amaçlı olmadığını vurguladı.Polyanskiy, Avrupa ülkelerini Moldova'yı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için lojistik merkeze dönüştürmeye çalışmakla suçlayarak, Moldova üzerinden Avrupa'da üretilen insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin güzergahların bulunduğunu ve ülkede dron montaj tesisleri kurulmasının planlandığını ifade etti.Avrupa ülkelerinin kamuoyunu “Rus tehdidi” söylemiyle korkuttuğunu da ifade eden Polyanskiy, Rusya karşıtlığının körüklendiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/patrusev-putin-kaliningrad-bolgesinin-guvenliginin-saglanmasi-icin-gerekli-tum-talimatlari-verdi-1109202898.html
rusya
moldova
kaliningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109204902_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_78d7bceeeef0ae069058e25a70d5209e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy polyanskiy, rusya, moldova, kaliningrad, agi̇t, nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
dmitriy polyanskiy, rusya, moldova, kaliningrad, agi̇t, nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
Rusya'dan Batı'ya Kaliningrad uyarısı
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelere, Rusya'nın Kaliningrad bölgesini savunma kararlılığından şüphe etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Polyanskiy, basına kapalı gerçekleştirilen AGİT Daimi Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın doktrin belgelerinde Kaliningrad'ın abluka altına alınmasına verilecek olası karşılığın açıkça yer aldığını belirtti.
Bölgede düzenlenen NATO tatbikatlarını “doğrudan güç kullanma tehdidi” olarak nitelendiren Polyanskiy, söz konusu faaliyetlerin savunma amaçlı olmadığını vurguladı.
Polyanskiy, Avrupa ülkelerini Moldova'yı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için lojistik merkeze dönüştürmeye çalışmakla suçlayarak, Moldova üzerinden Avrupa'da üretilen insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin güzergahların bulunduğunu ve ülkede dron montaj tesisleri kurulmasının planlandığını ifade etti.
Avrupa ülkelerinin kamuoyunu “Rus tehdidi” söylemiyle korkuttuğunu da ifade eden Polyanskiy, Rusya karşıtlığının körüklendiğini kaydetti.