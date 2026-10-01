https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/patrusev-putin-kaliningrad-bolgesinin-guvenliginin-saglanmasi-icin-gerekli-tum-talimatlari-verdi-1109202898.html

Patruşev: Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm talimatları verdi

Patruşev: Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm talimatları verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Rus lider Putin'in Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T16:17+0300

2026-10-01T16:17+0300

2026-10-01T16:17+0300

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kaliningrad

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Kaliningrad Valisi Aleksey Besprozvannıh ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili kurumların bu talimatları büyük bir titizlikle yerine getirdiğini söyledi.Patruşev, NATO'nun Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlerini hayata geçirmeye kalkışması halinde Rusya'nın buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.Rus yetkili, NATO'nun Kaliningrad bölgesine karşı herhangi bir saldırgan askeri eylem başlatması durumunda buna giriştiğine pişman olacağını ifade etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad'ı abluka altına alma gibi saldırı senaryoları içeren tatbikatlara dikkat çekerek bazı Batılı siyasilerin 'önleyici savaş' ve Rus hedeflerine saldırı ihtimalini açıkça tartıştığını dile getirmişti. Sözcü, Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etme niyetinde olmadığını, ancak gerekirse her türlü saldırganlığa hızla yanıt verebileceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html

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rusya, vladimir putin, kaliningrad, nikolay patruşev, nato, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı