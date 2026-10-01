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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/patrusev-putin-kaliningrad-bolgesinin-guvenliginin-saglanmasi-icin-gerekli-tum-talimatlari-verdi-1109202898.html
Patruşev: Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm talimatları verdi
Patruşev: Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm talimatları verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Rus lider Putin'in Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T16:17+0300
2026-10-01T16:17+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kaliningrad
nikolay patruşev
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mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Kaliningrad Valisi Aleksey Besprozvannıh ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili kurumların bu talimatları büyük bir titizlikle yerine getirdiğini söyledi.Patruşev, NATO'nun Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlerini hayata geçirmeye kalkışması halinde Rusya'nın buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.Rus yetkili, NATO'nun Kaliningrad bölgesine karşı herhangi bir saldırgan askeri eylem başlatması durumunda buna giriştiğine pişman olacağını ifade etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad'ı abluka altına alma gibi saldırı senaryoları içeren tatbikatlara dikkat çekerek bazı Batılı siyasilerin 'önleyici savaş' ve Rus hedeflerine saldırı ihtimalini açıkça tartıştığını dile getirmişti. Sözcü, Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etme niyetinde olmadığını, ancak gerekirse her türlü saldırganlığa hızla yanıt verebileceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html
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rusya, vladimir putin, kaliningrad, nikolay patruşev, nato, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, vladimir putin, kaliningrad, nikolay patruşev, nato, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Patruşev: Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm talimatları verdi

16:17 01.10.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Rus lider Putin'in Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili kurumların bu talimatları büyük bir titizlikle yerine getirdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Kaliningrad Valisi Aleksey Besprozvannıh ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tüm talimatları verdiğini ve ilgili kurumların bu talimatları büyük bir titizlikle yerine getirdiğini söyledi.
Patruşev, NATO'nun Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlerini hayata geçirmeye kalkışması halinde Rusya'nın buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.
Rus yetkili, NATO'nun Kaliningrad bölgesine karşı herhangi bir saldırgan askeri eylem başlatması durumunda buna giriştiğine pişman olacağını ifade etti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad'ı abluka altına alma gibi saldırı senaryoları içeren tatbikatlara dikkat çekerek bazı Batılı siyasilerin 'önleyici savaş' ve Rus hedeflerine saldırı ihtimalini açıkça tartıştığını dile getirmişti. Sözcü, Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etme niyetinde olmadığını, ancak gerekirse her türlü saldırganlığa hızla yanıt verebileceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor
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