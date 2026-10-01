https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusya-macar-diplomatlari-sinirdisi-etme-karari-aldi-1109194626.html

Rusya, Macar diplomatları sınırdışı etme kararı aldı

Rusya, Macar diplomatları sınırdışı etme kararı aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme tedbirleri kapsamında Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan başkonsolosluklarında görevli bir... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:32+0300

2026-10-01T13:32+0300

2026-10-01T13:33+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan başkonsolosluklarında görevli temsilcilerin mütekabiliyet ilkesi gereği sınırdışı edildiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, Macar diplomatik misyon çalışanlarına Rusya topraklarını terk etmeleri için iki hafta süre tanındığı kaydedildi.Söz konusu karar, Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'ın 8 Eylül tarihinde 10 Rus diplomatı sınırdışı etme kararının ardından geldi. Bakan Orban, alınan bu kararın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini savunmuştu.Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Svetlana Jurova, Budapeşte'nin adımını bilgi savaşının bir parçası olarak nitelendirdi. Jurova, bu tür eylemlerin kişisel yaptırımlara benzerlik gösterdiğini ve Avrupa'ya iş yapıldığı mesajını verme amacı taşıdığını ifade etti.Macaristan'da yönetime gelmesinin ardından Rusya ile pragmatik ilişkiler sürdürme niyetinde olduğunu açıklayan Başbakan Peter Magyar, özellikle enerji tedariki konusundaki işbirliğinin ülke için kritik önemine dikkati çekmişti. Magyar'ın AB yanlısı tutumu, Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkan ve Moskova ile yakın ekonomik bağları savunan Viktor Orban'ın politikalarından farklılık gösteriyor.Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı küresel denklemde önemli bir güç olarak gördüklerini ve Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmama kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtirken; Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ise Budapeşte'nin stratejik çıkarlarının Batı blokuyla tamamen örtüştüğünü ve ülkesinin Moskova'ya karşı "kapıları kapattığını" dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/peskovdan-valday-aciklamasi-dunyanin-gozu-putinin-konusmasinda-1109194490.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, macaristan, sınırdışı, viktor orban, peter magyar