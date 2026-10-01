https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/peskovdan-valday-aciklamasi-dunyanin-gozu-putinin-konusmasinda-1109194490.html
Peskov'dan Valday açıklaması: Dünyanın gözü Putin'in konuşmasında
Peskov'dan Valday açıklaması: Dünyanın gözü Putin'in konuşmasında
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, tüm dünyanın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasını beklediğini belirterek ABD ile temaslar ve... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T13:30+0300
2026-10-01T13:30+0300
2026-10-01T14:37+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki ana oturumda yapacağı konuşmanın tüm dünya tarafından beklendiğini ifade etti. Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin'in konuşmasının saat 16.00'dan sonra başlayacağını bildirdi.ABD ile temaslar ve ekonomik işbirliğiAmerikalı temsilcilerle çalışma düzeyindeki temasların sürdüğünü belirten Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev'in ABD tarafıyla ekonomik işbirliği perspektiflerini ve ortak projeleri Vladimir Putin'e rapor ettiğini bildirdi. Ortak projelerin hayata geçirilmesinin her iki ülkenin de yararına olacağını vurgulayan Peskov, buna karşın ABD'nin Rusya ile ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne bağlı olduğunu yineledi.Ukrayna ve Avrupa'nın politikalarıKremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere yaklaşmadığını ve Avrupa'nın barış sürecini engellemeye devam ettiğini dile getirdi.Peskov, Avrupalı bazı siyasetçilerin diyalog çağrısı yapan açıklamalarının genel resmi değiştiremediğini belirtti. Avrupa'nın gerilimi düşürmek yerine kendi güvenlik mimarisini kurmayı seçtiğini ve AB ülkelerinin bütçelerinin yaklaşık yüzde 5'ini savunma mekanizmalarına harcadığını anlatan Peskov, Bulgaristan Başbakanı'nın diyalog vurgusunun ise olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.'NATO güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma değil'Peskov, NATO'nun güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma olmadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
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kirill dmitriyev, vladimir putin, ukrayna, rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), ab, dmitriy peskov, kremlin
kirill dmitriyev, vladimir putin, ukrayna, rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), ab, dmitriy peskov, kremlin
Peskov'dan Valday açıklaması: Dünyanın gözü Putin'in konuşmasında
13:30 01.10.2026 (güncellendi: 14:37 01.10.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, tüm dünyanın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasını beklediğini belirterek ABD ile temaslar ve Avrupa'nın politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki ana oturumda yapacağı konuşmanın tüm dünya tarafından beklendiğini ifade etti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin'in konuşmasının saat 16.00'dan sonra başlayacağını bildirdi.
ABD ile temaslar ve ekonomik işbirliği
Amerikalı temsilcilerle çalışma düzeyindeki temasların sürdüğünü belirten Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev'in ABD tarafıyla ekonomik işbirliği perspektiflerini ve ortak projeleri Vladimir Putin'e rapor ettiğini bildirdi.
Ortak projelerin hayata geçirilmesinin her iki ülkenin de yararına olacağını vurgulayan Peskov, buna karşın ABD'nin Rusya ile ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasını Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne bağlı olduğunu yineledi.
Ukrayna ve Avrupa'nın politikaları
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelere yaklaşmadığını ve Avrupa'nın barış sürecini engellemeye devam ettiğini dile getirdi.
Peskov, Avrupalı bazı siyasetçilerin diyalog çağrısı yapan açıklamalarının genel resmi değiştiremediğini belirtti.
Avrupa'nın gerilimi düşürmek yerine kendi güvenlik mimarisini kurmayı seçtiğini ve AB ülkelerinin bütçelerinin yaklaşık yüzde 5'ini savunma mekanizmalarına harcadığını anlatan Peskov, Bulgaristan Başbakanı'nın diyalog vurgusunun ise olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.
'NATO güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma değil'
Peskov, NATO'nun güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma olmadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
Mevcut çelişki ve anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini oldukça çekingen bir şekilde dile getiren açıklamalar duyduk. Diyaloğa yönelik böyle bir siyasi iradenin tecellisi şüphesiz çok olumlu bir durum. Pozitif konuları not ediyor, itinayla kaydediyoruz. Ancak ne yazık ki şu hususu belirtmek durumundayız ki, henüz bu çekingen sözler gerçekliğe dönüşmemekte, genel Avrupa'nın bu koyu Rusya karşıtı ve çatışmacı nitelikteki ana akımını hiçbir şekilde henüz etkileyememektedir. Şimdilik Avrupa, genel olarak özünde çatışmacı mekanizmalarla hareket ediyor, nitekim ABD liderliğindeki NATO'nun artık kendi güvenliğini tam olarak garanti edemeyeceğini anlayan Avrupa, şu sıralar yoğun bir şekilde kendi güvenlik kimliğini inşa etme işine koyuldu. Avrupa, tam aksine bu tür mekanizmalara hiç gerek kalmaması için gerginliği azaltma yollarını aramak yerine, kendi güvenlik kimliğini yaratmaya karar verdi. Gerçekten de Avrupa ülkelerinin bütçelerinin neredeyse yüzde 5'i buna harcanıyor. Süreç hız kazanıyor. Ancak Avrupa bunu NATO'nun suretinde ve benzerinde yapıyor. Oysa NATO, genetiğinde tam da çatışmacı bir mekanizma olarak kuruldu. Bu, güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma değil. Kendilerini, "Ülkemizde Rus sınırlarına yakın yerlerde nükleer silahlar kurun ve yerleştirin" diyerek teskin eden ülkeler derin bir yanılgı içerisinde. NATO onlara hiçbir şekilde güvenlik getirmeyecek. Aksine bu, tırmanmaya ve gerginliğin artmasına yol açmaya devam edecek bir araç olacak.