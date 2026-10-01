Peskov'dan Valday açıklaması: Dünyanın gözü Putin'in konuşmasında

Mevcut çelişki ve anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini oldukça çekingen bir şekilde dile getiren açıklamalar duyduk. Diyaloğa yönelik böyle bir siyasi iradenin tecellisi şüphesiz çok olumlu bir durum. Pozitif konuları not ediyor, itinayla kaydediyoruz. Ancak ne yazık ki şu hususu belirtmek durumundayız ki, henüz bu çekingen sözler gerçekliğe dönüşmemekte, genel Avrupa'nın bu koyu Rusya karşıtı ve çatışmacı nitelikteki ana akımını hiçbir şekilde henüz etkileyememektedir. Şimdilik Avrupa, genel olarak özünde çatışmacı mekanizmalarla hareket ediyor, nitekim ABD liderliğindeki NATO'nun artık kendi güvenliğini tam olarak garanti edemeyeceğini anlayan Avrupa, şu sıralar yoğun bir şekilde kendi güvenlik kimliğini inşa etme işine koyuldu. Avrupa, tam aksine bu tür mekanizmalara hiç gerek kalmaması için gerginliği azaltma yollarını aramak yerine, kendi güvenlik kimliğini yaratmaya karar verdi. Gerçekten de Avrupa ülkelerinin bütçelerinin neredeyse yüzde 5'i buna harcanıyor. Süreç hız kazanıyor. Ancak Avrupa bunu NATO'nun suretinde ve benzerinde yapıyor. Oysa NATO, genetiğinde tam da çatışmacı bir mekanizma olarak kuruldu. Bu, güvenliği sağlamaya yönelik bir mekanizma değil. Kendilerini, "Ülkemizde Rus sınırlarına yakın yerlerde nükleer silahlar kurun ve yerleştirin" diyerek teskin eden ülkeler derin bir yanılgı içerisinde. NATO onlara hiçbir şekilde güvenlik getirmeyecek. Aksine bu, tırmanmaya ve gerginliğin artmasına yol açmaya devam edecek bir araç olacak.