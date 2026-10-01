https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-disisleri-yetkilisi-mirosnik-luganska-duzenlenen-hava-saldirisinin-goruntulerini-paylasti-1109203932.html

Rus Dışişleri yetkilisi Miroşnik Lugansk'a düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Rus Dışişleri yetkilisi Miroşnik Lugansk'a düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, 2014'te Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlenen hava saldırısının görüntülerini gösterdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T16:46+0300

2026-10-01T16:46+0300

2026-10-01T16:46+0300

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

rodion miroşnik

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Cenevre'de düzenlenen brifingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2014 yılında Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) gerçekleştirdiği hava saldırısına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.Miroşnik, dönemin Ukrayna yönetiminin ülke anayasasını ihlal ederek barışçıl gösterileri bastırmak için orduyu kullandığını belirtti. Ayrıca Lugansk ve Donetsk'in hava saldırılarına ve bombardımana maruz kaldığını ifade etti.Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin sayısı 9 bini aştıMiroşnik, Şubat 2022'den bu yana Ukraynalı militanların saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivil sayısının 9 bin 19'a ulaştığını, toplam yaralı sayısının ise 34 bin 500'ü aştığını açıkladı.

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haberler, lugansk, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rodion miroşnik