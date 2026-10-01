https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-disisleri-yetkilisi-mirosnik-luganska-duzenlenen-hava-saldirisinin-goruntulerini-paylasti-1109203932.html
Rus Dışişleri yetkilisi Miroşnik Lugansk'a düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı
Rus Dışişleri yetkilisi Miroşnik Lugansk'a düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, 2014'te Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlenen hava saldırısının görüntülerini gösterdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T16:46+0300
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2026-10-01T16:46+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Cenevre'de düzenlenen brifingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2014 yılında Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) gerçekleştirdiği hava saldırısına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.Miroşnik, dönemin Ukrayna yönetiminin ülke anayasasını ihlal ederek barışçıl gösterileri bastırmak için orduyu kullandığını belirtti. Ayrıca Lugansk ve Donetsk'in hava saldırılarına ve bombardımana maruz kaldığını ifade etti.Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin sayısı 9 bini aştıMiroşnik, Şubat 2022'den bu yana Ukraynalı militanların saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivil sayısının 9 bin 19'a ulaştığını, toplam yaralı sayısının ise 34 bin 500'ü aştığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/patrusev-putin-kaliningrad-bolgesinin-guvenliginin-saglanmasi-icin-gerekli-tum-talimatlari-verdi-1109202898.html
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haberler, lugansk, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rodion miroşnik
haberler, lugansk, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rodion miroşnik
Rus Dışişleri yetkilisi Miroşnik Lugansk'a düzenlenen hava saldırısının görüntülerini paylaştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, 2014'te Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlenen hava saldırısının görüntülerini gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Cenevre'de düzenlenen brifingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2014 yılında Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) gerçekleştirdiği hava saldırısına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Miroşnik, dönemin Ukrayna yönetiminin ülke anayasasını ihlal ederek barışçıl gösterileri bastırmak için orduyu kullandığını belirtti. Ayrıca Lugansk ve Donetsk'in hava saldırılarına ve bombardımana maruz kaldığını ifade etti.
Ukrayna'nın öldürdüğü sivillerin sayısı 9 bini aştı
Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana Ukraynalı militanların saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivil sayısının 9 bin 19'a ulaştığını, toplam yaralı sayısının ise 34 bin 500'ü aştığını açıkladı.