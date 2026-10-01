https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/renee-goodun-ailesi-olumunden-trump-yonetimini-ve-ice-ajanini-sorumlu-tutarak-dava-acti-1109209226.html

Renee Good'un ailesi, ölümünden Trump yönetimini ve ICE ajanını sorumlu tutarak dava açtı

Renee Good'un ailesi, ölümünden Trump yönetimini ve ICE ajanını sorumlu tutarak dava açtı

Sputnik Türkiye

ABD'de, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülen Renee Good'un ailesi, Trump yönetimi ve federal hükümet aleyhine iki ayrı hukuk davası açtı.

2026-10-01T19:23+0300

2026-10-01T19:23+0300

2026-10-01T19:23+0300

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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Üç çocuk annesi ve 37 yaşındaki Renee Good, 7 Ocak sabahı 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan sonra Minneapolis'te ICE ajanlarıyla karşılaştı.Olayın öncesine ilişkin görüntülerde, 10 yıllık ICE ajanı Ross'un Good'un bordo renkli SUV aracının önünde durduğu ve daha sonra aracın sürücü tarafına doğru ilerlediği görülüyor.Good, Ross'a "Sorun değil, dostum. Sana kızgın değilim" derken, eşi Becca Good da ajanı görüntüledi. Bir başka görevli daha sonra Renee Good'a araçtan çıkmasını söyledi.Görüntülerde Good'un aracı geri sürdüğü ve ardından direksiyonu sağa kırarak ilerlediği görülüyor. Ross'un "Whoa" diye bağırmasının ardından üç el silah sesi duyuluyor. Good, yerel saatle 09.30'dan kısa süre sonra vuruldu.Ross'un cep telefonu kamerası ateş açıldığı anı doğrudan göstermese de çevredeki kişiler tarafından çekilen görüntülerde Ross'un aracın hareket yönünün dışında durduğu sırada ateş ettiği görülüyor. Görüntülere göre Ross önce ön cama, ardından açık sürücü camından yakın mesafeden ateş etti.ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise olayın ardından Good'un aracını bir federal ajanın üzerine sürerek aracı "silah olarak kullandığını" savundu.Olay, Minneapolis'te protestolara ve ülke genelinde tartışmalara yol açmıştı.Hükümete karşı davaMinnesota'daki federal mahkemeye sunulan davalardan ilki, ABD'yi tek davalı olarak gösteriyor. Dava, federal çalışanların görevleri sırasında gerçekleştirdiği iddia edilen ihmal nedeniyle kişilerin ölüm veya yaralanma gibi zararlar için hükümete karşı dava açmasına imkan veren Federal Haksız Fiiller Yasası'na dayanıyor.Good'un ailesi, eşi Becca Good'un silahlı saldırıya tanık olduğunu belirterek tazminat talep ediyor. Davada ayrıca Good'un hayatının son anlarında yaşadığı acı ve ölümünün ailesinde yarattığı "derin ve kalıcı kayıplar" için de tazminat isteniyor.İkinci davada ise Good'un ailesi, ‘operasyonun’ federal üst düzey yetkililer ile özel aktörler arasında koordineli biçimde yürütüldüğünü ve Minnesota'daki Somalili ve Hispanik toplulukların medeni haklarına müdahale etmeyi amaçladığını ileri sürüyor.Soruşturma süreciGood'un ölümüyle ilgili soruşturma süreci de daha önce tartışmalara yol açmıştı. Minnesota'daki yerel yetkililer, federal hükümetten olaya ilişkin delillere erişim talep etmişti. Hennepin County Savcısı Mary Moriarty, temmuz ayında federal hükümetin Good ve ocak ayında öldürülen Alex Pretti'ye ilişkin kapsamlı materyalleri eyalet soruşturmacılarına teslim ettiğini açıklamıştı.Moriarty, ellerindeki delilleri inceleyerek her iki olayda da suçlama gerekip gerekmediğine karar vereceklerini belirtmişti. Temmuz itibarıyla her iki olayla ilgili federal düzeyde herhangi bir suçlama yapılmamıştı.Good'un ailesinin açtığı yeni davalar, olayın hukuki boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Davaların sonucunda federal hükümetin veya adı geçen yetkililerin hukuken sorumlu bulunup bulunmayacağı ise mahkeme sürecinde belirlenecek.

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