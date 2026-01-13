https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdde-ice-protestolari-suruyor-okullarda-boykot-isletmeler-kapali-1102685249.html
ABD'de ICE protestoları sürüyor: Okullarda boykot, işletmeler kapalı
ABD’nin Minneapolis kentinde, 7 Ocak’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisinin Renee Good’u vurarak öldürmesinin ardından başlayan protestolar devam... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/abdde-ice-gerilimi-buyuyor-minneapolise-yuzlerce-sinir-muhafizi-sevk-edildi-1102667105.html
2026
Minneapolis’te 7 Ocak’ta ICE görevlisinin Renee Good’u vurarak öldürmesinin ardından hafta sonu başlayan protestolar, pazartesi günü de Twin Cities genelinde devam ediyor.
Protestolar kapsamında Minnesota’daki bazı liselerde öğrenciler dersleri boykot etti. Maple Grove Lisesi’nde çok sayıda öğrenci sınıfları terk ederek ICE karşıtı pankartlarla eylem yaptı. Gün içinde başka okullarda da benzer protestoların düzenlenmesi bekleniyor.
Artan gerginlik nedeniyle 10’dan fazla restoranın güvenlik gerekçesiyle pazartesi, bazılarının ise salı günü kapalı kalacağı açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Minneapolis’teki ICE karşıtı protestoları eleştirerek ICE’i savundu. Leavitt, olayda görevli memurun eyleminin haklı olduğunu öne sürdü.
St. Paul’daki Whipple Federal Binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, protestolar sırasında bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Minnesota Valisi Tim Walz ise Good için oluşturulan anma alanını ziyaret ederek ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.