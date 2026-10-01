https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/olumsuz-hava-kosullari-seferleri-vurdu-budodan-4-sefer-icin-iptal-karari-1109200817.html
Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı
Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa (Mudanya)-İstanbul... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa arasındaki 4 deniz otobüsü seferini iptal etti.BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptaller, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarını kapsıyor.BUDO’nun iptal edilen seferleriOlumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak BUDO seferleri şöyle:16.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)16.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)19.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)19.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
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Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarında saat 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30’da gerçekleştirilmesi planlanan seferler yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa arasındaki 4 deniz otobüsü seferini iptal etti.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptaller, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarını kapsıyor.
BUDO’nun iptal edilen seferleri
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak BUDO seferleri şöyle:
16.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
16.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
19.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
19.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)