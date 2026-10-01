Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa arasındaki 4 deniz otobüsü seferini iptal etti.BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptaller, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarını kapsıyor.BUDO’nun iptal edilen seferleriOlumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayacak BUDO seferleri şöyle:16.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)16.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)19.00: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)19.30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa (Mudanya)-İstanbul... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı

Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı

Olumsuz hava koşulları seferleri vurdu: BUDO’dan 4 sefer için iptal kararı

© AA / İlhan Atabey BUDO, Bursa Deniz Otobüsleri © AA / İlhan Atabey

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hatlarında saat 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30’da gerçekleştirilmesi planlanan seferler yapılamayacak.