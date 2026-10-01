https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/son-yagislar-tabloyu-degistirdi-4-gunde-yaklasik-yuzde-50-artti-1109193400.html

Son yağışlar tabloyu değiştirdi: 4 günde yaklaşık yüzde 50 arttı

Son yağışlar tabloyu değiştirdi: 4 günde yaklaşık yüzde 50 arttı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’de baraj doluluk oranları, hafta başından bu yana etkili olan yağışlarla yükseldi. Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı 28 Eylül’de yüzde 33 iken 1 Ekim’de... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:19+0300

türki̇ye

baraj

kocaeli

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Kocaeli’de etkili olan yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan barajların su seviyelerine yansıdı. Yuvacık Barajı’nda 28 Eylül’de yüzde 33 olan doluluk oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 50’ye yükseldi.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) alınan bilgiye göre, kentteki diğer barajlarda da son günlerde su seviyelerinde artış kaydedildi.Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 50’ye çıktıYuvacık Barajı’nda 28 Eylül’de yüzde 33 olan doluluk oranı, 29 Eylül’de yüzde 37’ye yükseldi. Doluluk 30 Eylül’de yüzde 48’e, 1 Ekim’de ise yüzde 50’ye ulaştı.Barajdaki mevcut su miktarında da dikkat çeken bir artış yaşandı. Yuvacık Barajı’ndaki su miktarı, 4 günde 17 milyon 110 bin metreküpten 25 milyon 540 bin metreküpe çıktı. Böylece barajdaki su miktarı yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.Namazgah Barajı yüzde 67 doluluğa ulaştıYağışlarla birlikte Namazgah Barajı’nın doluluk oranında da artış kaydedildi.28 Eylül’de yüzde 54 olan doluluk oranı, 29 Eylül’de yüzde 58’e, 30 Eylül’de ise yüzde 66’ya çıktı. Namazgah Barajı’nın doluluk oranı 1 Ekim’de yüzde 67’ye yükselirken mevcut su miktarı 15 milyon 50 bin metreküp olarak kaydedildi.İhsaniye Barajı’nda doluluk yüzde 53Karamürsel’deki İhsaniye Barajı’nda ise doluluk oranı 28 Eylül’de yüzde 52, 29 Eylül’de yüzde 53 ve 30 Eylül’de yüzde 54 olarak ölçüldü.Barajın doluluk oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 53 olurken mevcut su miktarı 4 milyon 270 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-saganak-ve-firtina-etkisini-artiracak-1109185966.html

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