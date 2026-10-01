https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mustafa-sandaldan-konser-esnasinda-fon-aciklamasi-geldi-herhangi-bir-fona-asla-dahlim-olmamistir-1109184988.html
Mustafa Sandal'dan konser esnasında fon açıklaması geldi: 'Herhangi bir fona asla dahlim olmamıştır'
Mustafa Sandal'dan konser esnasında fon açıklaması geldi: 'Herhangi bir fona asla dahlim olmamıştır'
Sputnik Türkiye
Mustafa Sandal, fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eşi Melis Sütşurup hakkında konuşmazken, Ankara'da verdiği konserde "Hızlı yoldan... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Mustafa Sandal fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sütşurup'un mal varlıklarına el konmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Benim hiçbir şekilde asla ve kat'a bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır" dedi.Mustafa Sandal'ın eşi de fon krizindeİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına da el konmuştu.Soruşturma başladığı gün "Benim alnım ak" açıklaması yapan Sandal, dün Ankara'da verdiği konser esnasında yeni bir açıklama daha yaptı. Konuşmasında eşinden hiç bahsetmeyen Sandal, kendisinin bu tür işlere hiç girmediğini söyledi.Melis Sütşurup Sandal kimdir?Melis Sütşurup Sandal, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Moda girişimcisi ve iş kadını olan Sütşurup Sandal, iş insanı Cihan Sütşurup’un da kızı. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Sütşurup, eğitim hayatını tamamladıktan sonra erken yaşlardan itibaren moda ve ticaret sektörüne yönelmiştir. İş hayatına moda ve perakende sektöründe adım atan Melis Sütşurup, uzun yıllardır butik işletmeciliği yapmaktadır. Sandal çifti, 2022 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da, dünyaevine girmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html
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mustafa sandal, i̇stanbul, ankara, melis sütşurup sandal , fon soruşturması
mustafa sandal, i̇stanbul, ankara, melis sütşurup sandal , fon soruşturması
Mustafa Sandal'dan konser esnasında fon açıklaması geldi: 'Herhangi bir fona asla dahlim olmamıştır'
Mustafa Sandal, fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eşi Melis Sütşurup hakkında konuşmazken, Ankara'da verdiği konserde "Hızlı yoldan, hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Mustafa Sandal fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sütşurup'un mal varlıklarına el konmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Benim hiçbir şekilde asla ve kat'a bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır" dedi.
Mustafa Sandal'ın eşi de fon krizinde
Soruşturma başladığı gün "Benim alnım ak
" açıklaması yapan Sandal, dün Ankara'da verdiği konser esnasında yeni bir açıklama daha yaptı. Konuşmasında eşinden hiç bahsetmeyen Sandal, kendisinin bu tür işlere hiç girmediğini söyledi.
"Benim tek gelir kapım müzik. Benim hiçbir şekilde asla ve kat'a bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum hepinizin teker teker. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur. Eğer ben, hızlı yoldan, hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım. Herkesin haberi olsun''
Melis Sütşurup Sandal kimdir?
Melis Sütşurup Sandal, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Moda girişimcisi ve iş kadını olan Sütşurup Sandal, iş insanı Cihan Sütşurup’un da kızı. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Sütşurup, eğitim hayatını tamamladıktan sonra erken yaşlardan itibaren moda ve ticaret sektörüne yönelmiştir. İş hayatına moda ve perakende sektöründe adım atan Melis Sütşurup, uzun yıllardır butik işletmeciliği yapmaktadır. Sandal çifti, 2022 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da, dünyaevine girmiştir.