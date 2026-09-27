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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıkları dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıklarının da dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi.Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal ise yaptığı açıklamada, iddiaların Mustafa Sandal'la ilgili olmadığını ve işlemlerin eşi Melis Sütşurup Sandal'ı ilgilendirdiğini söyledi.Bazı basın organlarında Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan yüksek miktarda para çektiği öne sürülürken, söz konusu rakamların resmi bir açıklamaya dayanmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ak-parti-sozcusu-celik-bmde-turkiye-ruzgari-esti-1109071397.html
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mustafa sandal, türkiye, fon, borsa i̇stanbul, borsa, borsa i̇stanbul anonim şirketi

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu

20:34 27.09.2026
© Fotoğraf : Mustafa Sandal sosyal medyaMustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Fotoğraf : Mustafa Sandal sosyal medya
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Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıkları dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi.
İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıklarının da dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi.
Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal ise yaptığı açıklamada, iddiaların Mustafa Sandal'la ilgili olmadığını ve işlemlerin eşi Melis Sütşurup Sandal'ı ilgilendirdiğini söyledi.
Bazı basın organlarında Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan yüksek miktarda para çektiği öne sürülürken, söz konusu rakamların resmi bir açıklamaya dayanmadığı belirtildi.
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