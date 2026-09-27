https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mustafa-sandalin-esinin-mal-varliklari-donduruldu-1109076244.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıkları dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T20:34+0300

2026-09-27T20:34+0300

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İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Melis Sütşurup Sandal'ın mal varlıklarının da dondurularak tedbir kapsamına alındığı bildirildi.Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal ise yaptığı açıklamada, iddiaların Mustafa Sandal'la ilgili olmadığını ve işlemlerin eşi Melis Sütşurup Sandal'ı ilgilendirdiğini söyledi.Bazı basın organlarında Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan yüksek miktarda para çektiği öne sürülürken, söz konusu rakamların resmi bir açıklamaya dayanmadığı belirtildi.

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