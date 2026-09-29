https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına da el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html

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