https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T20:06+0300
2026-09-29T20:06+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına da el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html
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mustafa sandal, fon, borsa, borsa i̇stanbul
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu
20:06 29.09.2026 (güncellendi: 20:28 29.09.2026)
Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına da el konuldu.