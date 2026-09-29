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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına da el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html
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mustafa sandal, fon, borsa, borsa i̇stanbul

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu

20:06 29.09.2026 (güncellendi: 20:28 29.09.2026)
© Fotoğraf : Mustafa Sandal sosyal medyaMustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Fotoğraf : Mustafa Sandal sosyal medya
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Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına da el konuldu.
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarına dondurma talebi
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