https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1109182377.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alındığı bildirildi. Seçer'in evinde de arama yapıldığı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T08:01+0300

2026-10-01T08:01+0300

2026-10-01T08:03+0300

poli̇ti̇ka

vahap seçer

mersin

türkiye belediyeler birliği

türkiye bankalar birliği (tbb)

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057418572_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5e6c94f9040851287c754ae3efa41462.jpg

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapıldığı bildirildi.Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Seçer'e yöneltilen suçlamalara ilişkin ilk saatler itibarıyla ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor. Gelişmenin ardından gözler soruşturmayı yürüten adli makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi.Vahap Seçer'in evinde arama yapılıyorİlk bilgilere göre güvenlik güçleri Vahap Seçer'in evinde arama gerçekleştiriyor. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi özgeçmişine göre Seçer, 2 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen TBB Olağan Meclis Toplantısı'nda birliğin başkanı seçilmişti.Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne mart ayında operasyon düzenlenmiştiMersin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mart 2026'da da ayrı bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyedeki bazı görevliler ve diğer şüpheliler hakkında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında işlem yapılmıştı.Söz konusu operasyonda Seçer'in Özel Kalem Müdürü gözaltına alınmış, belediye binasında da arama gerçekleştirilmişti. Seçer ise o tarihte yaptığı açıklamada soruşturmanın belediyedeki alımlarla ilgili olduğunu ve kendisine yönelik bir soruşturma bulunmadığını söylemişti.Vahap Seçer kimdir?Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Seçer, 2007-2015 yılları arasında CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez aynı göreve gelen Seçer, Mayıs 2026'da ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu.Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın kapsamı, gözaltı gerekçesi ve olası diğer gözaltılar konusunda resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spkdan-tasfiye-edilen-fonlar-icin-kritik-ara-odeme-karari-1109181857.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vahap seçer , mersin, türkiye belediyeler birliği, türkiye bankalar birliği (tbb), chp