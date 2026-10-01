https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1109182377.html
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alındığı bildirildi. Seçer'in evinde de arama yapıldığı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T08:01+0300
2026-10-01T08:01+0300
2026-10-01T08:03+0300
poli̇ti̇ka
vahap seçer
mersin
türkiye belediyeler birliği
türkiye bankalar birliği (tbb)
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057418572_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5e6c94f9040851287c754ae3efa41462.jpg
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapıldığı bildirildi.Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Seçer'e yöneltilen suçlamalara ilişkin ilk saatler itibarıyla ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor. Gelişmenin ardından gözler soruşturmayı yürüten adli makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi.Vahap Seçer'in evinde arama yapılıyorİlk bilgilere göre güvenlik güçleri Vahap Seçer'in evinde arama gerçekleştiriyor. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi özgeçmişine göre Seçer, 2 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen TBB Olağan Meclis Toplantısı'nda birliğin başkanı seçilmişti.Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne mart ayında operasyon düzenlenmiştiMersin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mart 2026'da da ayrı bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyedeki bazı görevliler ve diğer şüpheliler hakkında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında işlem yapılmıştı.Söz konusu operasyonda Seçer'in Özel Kalem Müdürü gözaltına alınmış, belediye binasında da arama gerçekleştirilmişti. Seçer ise o tarihte yaptığı açıklamada soruşturmanın belediyedeki alımlarla ilgili olduğunu ve kendisine yönelik bir soruşturma bulunmadığını söylemişti.Vahap Seçer kimdir?Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Seçer, 2007-2015 yılları arasında CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez aynı göreve gelen Seçer, Mayıs 2026'da ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu.Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın kapsamı, gözaltı gerekçesi ve olası diğer gözaltılar konusunda resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spkdan-tasfiye-edilen-fonlar-icin-kritik-ara-odeme-karari-1109181857.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057418572_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c0a43b72ce8d8a9eb475ac17fccc321a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vahap seçer , mersin, türkiye belediyeler birliği, türkiye bankalar birliği (tbb), chp
vahap seçer , mersin, türkiye belediyeler birliği, türkiye bankalar birliği (tbb), chp
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
08:01 01.10.2026 (güncellendi: 08:03 01.10.2026)
Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alındığı bildirildi. Seçer'in evinde de arama yapıldığı belirtilirken, gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapıldığı bildirildi.
Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Seçer'e yöneltilen suçlamalara ilişkin ilk saatler itibarıyla ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor. Gelişmenin ardından gözler soruşturmayı yürüten adli makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi.
Vahap Seçer'in evinde arama yapılıyor
İlk bilgilere göre güvenlik güçleri Vahap Seçer'in evinde arama gerçekleştiriyor. Seçer'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi özgeçmişine göre Seçer, 2 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen TBB Olağan Meclis Toplantısı'nda birliğin başkanı seçilmişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne mart ayında operasyon düzenlenmişti
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mart 2026'da da ayrı bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyedeki bazı görevliler ve diğer şüpheliler hakkında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında işlem yapılmıştı.
Söz konusu operasyonda Seçer'in Özel Kalem Müdürü gözaltına alınmış, belediye binasında da arama gerçekleştirilmişti. Seçer ise o tarihte yaptığı açıklamada soruşturmanın belediyedeki alımlarla ilgili olduğunu ve kendisine yönelik bir soruşturma bulunmadığını söylemişti.
Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Seçer, 2007-2015 yılları arasında CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.
Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez aynı göreve gelen Seçer, Mayıs 2026'da ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu.
Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın kapsamı, gözaltı gerekçesi ve olası diğer gözaltılar konusunda resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.