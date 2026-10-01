https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/reyhanli-saldirisinin-faili-yakalandi-1109184423.html

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Sputnik Türkiye

MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T09:39+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu.Reyhanlı saldırısı failleriMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı da 2025 yılında Suriye'de yakalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/reyhanlida-53-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-1091565260.html

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