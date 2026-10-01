https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/reyhanli-saldirisinin-faili-yakalandi-1109184423.html
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:39+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu.Reyhanlı saldırısı failleriMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı da 2025 yılında Suriye'de yakalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/reyhanlida-53-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-1091565260.html
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reyhanlı, mi̇t, operasyon
reyhanlı, mi̇t, operasyon
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:39 01.10.2026 (güncellendi: 09:46 01.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.
Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının
planlama ve organizasyonunda yer alıyordu.
Reyhanlı saldırısı failleri
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı da 2025 yılında Suriye'de yakalamıştı.