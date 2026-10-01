Türkiye
SON DAKİKA | Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/reyhanli-saldirisinin-faili-yakalandi-1109184423.html
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:39+0300
2026-10-01T09:46+0300
türki̇ye
reyhanlı
mi̇t
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109184531_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c43ebd9c5b7301e7b4be5bc3a2fc25a3.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu.Reyhanlı saldırısı failleriMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı da 2025 yılında Suriye'de yakalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/reyhanlida-53-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-1091565260.html
türki̇ye
reyhanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109184531_190:0:1150:720_1920x0_80_0_0_094992f971f8b1c3cb99c8badbc03695.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reyhanlı, mi̇t, operasyon
reyhanlı, mi̇t, operasyon

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

09:39 01.10.2026 (güncellendi: 09:46 01.10.2026)
Ömer el-Hatip’i, Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı.
Ömer el-Hatip’i, Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.
© AAMİT, Reyhanlı terör saldırısı faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı
MİT, Reyhanlı terör saldırısı faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
MİT, Reyhanlı terör saldırısı faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı
© AA
Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu.

Reyhanlı saldırısı failleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı da 2025 yılında Suriye'de yakalamıştı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
TÜRKİYE
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel cezaevinde
15 Aralık 2024, 23:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала